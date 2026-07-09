Кто может не платить 1% при покупке жилья

Как пишет 24 Канал, сбор в Пенсионный фонд уплачивает покупатель, но не все обязаны его платить.

В первую очередь это касается тех, кто покупает жилье впервые и ранее не владел квартирой, домом или другим жилым объектом. Не платить 1% могут и покупатели, стоящие в официальной очереди на получение жилья. Еще одна категория – люди, которые инвестируют в строительство жилья. То есть речь идет об инвестициях в новостройку, а не об обычной покупке квартиры на вторичном рынке.

Какие документы нужны нотариусу

Для того чтобы оформить сделку без этого платежа, покупатель должен объяснить нотариусу, почему имеет право не платить сбор. Если человек покупает жилье впервые, он подает заявление о том, что ранее не имел жилья в собственности.

Также требуется выписка из Государственного реестра вещных прав. Она должна подтвердить, что на имя покупателя не зарегистрирована другая квартира или дом. Если основанием для освобождения от сбора является очередь на жилье, необходимо приложить документы, подтверждающие это.

Почему 1% иногда все равно приходится платить

На практике часть нотариусов до сих пор просит квитанцию об уплате сбора. Это может произойти даже в том случае, когда покупатель имеет право оформить жилье без 1%. В таком случае можно обратиться к другому нотариусу, который работает по действующим правилам.

Напомним, если сбор уже был уплачен по ошибке, его можно вернуть через Пенсионный фонд. Для этого необходимы заявление, договор купли-продажи, квитанция об оплате и документы, подтверждающие право не платить 1%.