Продавець може не бути власником: як перевірити, кому належить квартира

Людина, яка продає або здає квартиру в оренду, не завжди є її власником. Щоб уникнути ризиків, можна офіційно перевірити, кому насправді належить житло.

Як перевірити, хто є власником житла

Офіційні відомості про права на квартиру, будинок чи іншу нерухомість містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Отримати інформацію можна через відповідну послугу на порталі Дія.

Електронна довідка у 2026 році коштує 40 гривень. Щоб перевірити дані про житло, потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія. Знайти послугу "Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно". Заповнити заяву на отримання інформації. Вказати дані про людину або об'єкт нерухомості, за якими проводитиметься пошук. Обрати потрібні критерії пошуку. Сплатити адміністративний збір. Після формування довідки завантажити її у форматі PDF та перевірити відомості про житло.

Нині на сторінці Дії зазначено, що онлайн-послуга тимчасово недоступна через технічні покращення. Отримати інформацію з реєстру в такому разі можна офлайн – для цього потрібно звернутися до будь-якого ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Які дані про житло можна побачити у довідці

Отримана довідка містить не лише інформацію про власника. Вона формується на основі відомостей із кількох державних реєстрів, тому дозволяє перевірити сам об'єкт нерухомості, зареєстровані права на нього та можливі обмеження.

Зокрема, у довідці можна побачити:

відомості про об'єкт нерухомості;

зареєстроване право власності та дані про власника;

інші речові права на нерухомість;

інформацію про іпотеку;

заборони на відчуження та інші зареєстровані обтяження.

Таким чином можна зіставити інформацію про людину, яка називає себе власником квартири чи будинку, з офіційними даними про нерухомість.

Нагадаємо, перед купівлею квартири варто перевірити не лише документи продавця, а й дані про саме житло. Зокрема, важливо з'ясувати, чи немає на нерухомості арешту, іпотеки або заборони на відчуження, а також перевірити техпаспорт і інформацію про зареєстрованих у квартирі людей.