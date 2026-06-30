Нарахування за "зайві" метри: де перевірити податок на нерухомість

Податок на нерухомість можуть нарахувати власникам квартир і будинків, якщо площа житла перевищує встановлені норми. Щоб не чекати паперового повідомлення, суму можна перевірити самостійно через онлайн-сервіси.

Де власникам житла перевірити податок на нерухомість

Перевірити податок можна кількома способами, пише 24 Канал.

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Через:

Електронний кабінет платника податків;

застосунок "Дія";

застосунок "Моя податкова";

чат-бот InfoTAX.

Найбільше деталей є в Електронному кабінеті платника податків. Там можна побачити суму податку, стан розрахунків із бюджетом, можливий борг, переплату та історію платежів. Цей сервіс варто використовувати, якщо потрібно не просто перевірити наявність боргу, а зрозуміти, за що саме нарахували суму.

У "Дії" можна швидко перевірити загальний статус податкового боргу. Це зручно, коли власнику потрібно побачити, чи є заборгованість. Водночас детальної розшифровки там може не бути, тому точніші дані краще шукати в Електронному кабінеті.

Ще один варіант – застосунок "Моя податкова". У ньому доступний стан розрахунків із бюджетом, сповіщення про нові нарахування та перехід до оплати через платіжні сервіси.

Також перевірити інформацію можна через чат-бот InfoTAX у Telegram або Viber. Він допомагає стежити за податковими даними та отримувати повідомлення про нові нарахування.

Коли має прийти повідомлення про податок на нерухомість

Податкові повідомлення-рішення щодо податку на нерухомість мають надійти платникам до 1 липня 2026 року. Після отримання повідомлення власник має 60 календарних днів, щоб сплатити податок. Цей строк рахують не від дати, коли податкова сформувала або відправила документ, а від дня його вручення платнику.