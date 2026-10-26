У Чехії орендарям мають повертати не лише заставу: про які гроші знають не всі

Українці, які орендують житло в Чехії, після виїзду з квартири можуть зіткнутися з відмовою власника повертати заставу. Проте за чеським законодавством орендодавець повинен не лише повернути ці гроші, а й виплатити відсотки за весь час оренди.

Коли власник квартири має повернути заставу

Після завершення оренди житла в Чехії власник повинен повернути орендарю гарантійну заставу разом із нарахованими відсотками. Це правило діє навіть тоді, коли в договорі зазначено, що відсотки не виплачуються, пише Czechia Online.

За чеським законодавством, розмір застави разом із передбаченими договором штрафами не може перевищувати трьох місячних орендних плат без урахування комунальних послуг. Наприклад, якщо квартира коштує 20 тисяч крон на місяць, власник може вимагати заставу до 60 тисяч крон за умови, що договором не передбачені додаткові штрафи.

Відсотки нараховуються за весь час від передавання застави до її повернення. При цьому розмір сторони можуть визначити в договорі, але він не повинен бути нижчим за встановлений законом. Для розрахунку враховують банківські ставки за кредитами, які діяли в місці проживання або реєстрації орендодавця на момент укладення угоди. Перевірити ці показники можна в базі даних Чеського національного банку.

При цьому не має значення, чи отримував власник квартири прибуток від застави. Навіть якщо гроші просто лежали на банківському рахунку, орендар зберігає право на відсотки.

Важливо! Орендодавець може утримати частину застави, якщо мешканець залишив борги за оренду, не оплатив комунальні послуги або пошкодив майно. Проте звичайне зношування меблів, підлоги чи стін під час проживання не є підставою вимагати гроші за ремонт.

Якщо власник відмовляється повертати всю суму, орендар може попросити письмово пояснити причини та надати розрахунок утриманих коштів. Довести стан квартири на момент заселення та виїзду допоможе акт приймання-передачі, у якому фіксують стан приміщень, меблів, техніки та показники лічильників.

Як повернути заставу, якщо орендодавець відмовляється

Якщо після виїзду з квартири власник не повертає гроші або ігнорує звернення, орендарю варто підготувати письмову вимогу. Міністерство регіонального розвитку Чехії рекомендує діяти послідовно та зберігати документи, які підтверджують право на повернення застави.

Щоб отримати свої гроші, потрібно:

Зібрати документи. Підготуйте договір оренди, підтвердження сплати застави, акт приймання-передачі квартири та листування з власником. Ці документи допоможуть довести, що гроші були передані, а оренда завершилася. Надіслати письмову вимогу. Вкажіть суму застави, належні відсотки, дату завершення оренди та банківські реквізити для повернення коштів. У зверненні можна встановити строк для виплати, наприклад, сім днів. Звернутися з досудовою вимогою. Якщо власник не повертає гроші, повідомте його письмово про намір подати позов. Таку вимогу потрібно надіслати щонайменше за сім днів до звернення до суду, щоб у разі виграшу справи мати право вимагати відшкодування судових витрат.

Якщо після цього орендодавець продовжує відмовлятися повертати заставу, орендар може звернутися до суду. До позову потрібно додати документи, що підтверджують сплату коштів, завершення оренди та попередні спроби врегулювати суперечку.

Нагадаємо, квартири в Чехії мають кілька особливостей, які часто дивують українців. Зокрема, місцеве житло відрізняється системою позначення кімнат, плануванням санвузлів та підходом до енергоефективності будинків.