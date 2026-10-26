В Чехии арендаторам должны возвращать не только залог: о каких деньгах знают не все

Когда владелец квартиры должен вернуть залог

По окончании срока аренды жилья в Чехии владелец должен вернуть арендатору гарантийный залог вместе с начисленными процентами. Это правило действует даже в том случае, если в договоре указано, что проценты не выплачиваются, пишет Czechia Online.

Реклама Adv

Согласно чешскому законодательству, размер залога вместе с предусмотренными договором штрафами не может превышать трех месячных арендных платежей без учета коммунальных услуг. Например, если аренда квартиры составляет 20 тысяч крон в месяц, владелец может потребовать залог в размере до 60 тысяч крон при условии, что договором не предусмотрены дополнительные штрафы.

Проценты начисляются за весь период с момента передачи залога до его возврата. При этом размер процентов стороны могут определить в договоре, но он не должен быть ниже установленного законом. Для расчета учитываются банковские ставки по кредитам, действовавшие по месту жительства или регистрации арендодателя на момент заключения договора. Проверить эти показатели можно в базе данных Чешского национального банка.

При этом не имеет значения, получал ли владелец квартиры доход от залога. Даже если деньги просто лежали на банковском счете, арендатор сохраняет право на проценты.

Важно! Арендодатель может удержать часть залога, если жилец оставил задолженность по аренде, не оплатил коммунальные услуги или повредил имущество. Однако обычный износ мебели, пола или стен в процессе проживания не является основанием для требования денег на ремонт.

Если владелец отказывается возвращать всю сумму, арендатор может попросить в письменной форме объяснить причины и предоставить расчет удержанных средств. Доказать состояние квартиры на момент заселения и выезда поможет акт приема-передачи, в котором фиксируются состояние помещений, мебели, техники и показания счетчиков.

Как вернуть залог, если арендодатель отказывается

Если после выезда из квартиры владелец не возвращает деньги или игнорирует обращения, арендатору следует подготовить письменное требование. Министерство регионального развития Чехии рекомендует действовать последовательно и сохранять документы, подтверждающие право на возврат залога.

Чтобы получить свои деньги, нужно:

Собрать документы. Подготовьте договор аренды, подтверждение уплаты залога, акт приема-передачи квартиры и переписку с владельцем. Эти документы помогут доказать, что деньги были переданы, а аренда завершилась. Направить письменное требование. Укажите сумму залога, причитающиеся проценты, дату окончания аренды и банковские реквизиты для возврата средств. В обращении можно установить срок для выплаты, например, семь дней. Обратиться с досудебным требованием. Если арендодатель не возвращает деньги, сообщите ему в письменной форме о намерении подать иск. Такое требование необходимо направить не менее чем за семь дней до обращения в суд, чтобы в случае выигрыша дела иметь право требовать возмещения судебных издержек.

Если после этого арендодатель продолжает отказываться возвращать залог, арендатор может обратиться в суд. К иску необходимо приложить документы, подтверждающие уплату средств, окончание срока аренды и предыдущие попытки урегулировать спор.

Напомним, квартиры в Чехии имеют несколько особенностей, которые часто удивляют украинцев. В частности, местное жилье отличается системой обозначения комнат, планировкой санузлов и подходом к энергоэффективности домов.