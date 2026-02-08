Без зайвих витрат: як самостійно приватизувати квартиру у 2026 році

У 2026 році українці ще можуть безплатно оформити у власність квартири з державного та комунального фонду. Водночас сама процедура має чіткі правила, і будь-яка помилка в документах затримає приватизацію на кілька місяців.

Чи можна приватизувати квартиру самостійно?

Пройти процедуру приватизації можна без посередників. Щоб це зробити мешканець звертається до органу приватизації за місцем проживання, зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій.

Зазвичай це ЦНАП або профільний відділ місцевої ради. Приватизація передбачає безоплатну передачу житла у власність у межах встановленої норми площі. Якщо квартира більша за норму, за надлишкові метри може нараховуватися доплата.

Рішення ухвалюють на підставі поданих документів, тому правильність їх оформлення має ключове значення. Також перевіряється, чи не використала людина право на безплатну приватизацію раніше. Закон дозволяє зробити це лише один раз.

Які документи потрібні для приватизації?

Документи, що необхідні для приватизації житла, це:

заява на приватизацію житла;

копії паспортів усіх повнолітніх мешканців;

копії ідентифікаційних кодів;

довідка про склад сім'ї або перелік зареєстрованих осіб;

технічний паспорт на квартиру;

ордер на житло або договір;

довідка про невикористання права на безплатну приватизацію.

Якщо у квартирі зареєстровані кілька дорослих людей, додаються їхні письмові згоди. Коли серед мешканців є діти, орган приватизації окремо контролює, щоб їхні житлові права не були порушені.

Покроковий алгоритм дій при приватизації житла / Інфографіка Міністерства розвитку громад та територій

Що робити якщо загубили ордер?

Втрата ордера не означає автоматичну відмову у приватизації, зазначає адвокат Ігор Бузовський. Спершу варто звернутися до підприємства, яке обслуговує будинок, або до місцевого архіву. Там може зберігатися копія документа або записи про його видачу.

Важливо! Якщо відновити ордер через архів неможливо, підтвердити законність заселення можна через суд. Рішення суду стане підставою для подальшого оформлення права власності.

У деяких випадках орган приватизації приймає й інші документи, що підтверджують законне проживання у квартирі. Головне довести, що житло було надане офіційно.

Скільки коштує приватизація квартири?