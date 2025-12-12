Скасування права власності на нерухомість: що потрібно знати

Свідоцтво про право власності не припиняє право на нерухомість автоматично. Юридичне значення має запис у Державному реєстрі речових прав, тому скасування свідоцтва на практиці означає зміну або скасування реєстрації права власності.

Що означає скасування свідоцтва про право власності?

Чинне законодавство не передбачає окремої процедури анулювання паперового свідоцтва, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Дивіться також Яку нерухомість потрібно декларувати: що має знати кожен власник

Якщо документ був виданий раніше, але право зареєстроване з порушеннями, скасовується не сам бланк, а відповідний запис у Державному реєстрі. Саме з моменту внесення змін до реєстру припиняється або коригується право власності на об'єкт нерухомості.

У яких випадках виникає потреба скасувати реєстрацію?

Питання скасування права власності постає, якщо реєстрація проведена незаконно або на підставі документів, які втратили чинність. Найчастіше це пов'язано з помилками реєстратора або скасованими рішеннями органів влади чи судів.

До типових підстав належать:

державна реєстрація на підставі недійсного договору;

скасування судом рішення, що було підставою для набуття права;

реєстрація без згоди співвласників;

дублювання або помилковий запис у реєстрі.

Чи можна скасувати право власності без суду?

У низці випадків судовий розгляд не є обов'язковим. Закон дозволяє оскаржити дії державного реєстратора в адміністративному порядку через Міністерство юстиції України або його територіальні органи. Скаргу розглядає спеціальна комісія, яка може скасувати реєстраційний запис або зобов'язати реєстратора внести виправлення.

Важливо! Адміністративний розгляд застосовується, якщо йдеться про процедурні порушення, а не спір між сторонами щодо самого права.

Коли скасування права власності розглядає суд?

Судова справа є необхідною, якщо між сторонами існує спір або потрібно визнати документ недійсним. Наприклад, це стосується оскарження договорів купівлі-продажу, дарування чи рішень органів місцевого самоврядування.

Після набрання рішенням суду законної сили воно подається державному реєстратору або нотаріусу, який на його підставі вносить зміни до Державного реєстру речових прав.

Куди звертатися для скасування запису в реєстрі?

За даними Дія, залежно від ситуації заявник може звернутися:

до державного реєстратора або ЦНАПу;

до нотаріуса як спеціального суб'єкта реєстрації;

до Міністерства юстиції України зі скаргою;

до суду – у разі наявності спору щодо права.

Які документи потрібні для скасування?

Перелік документів залежить від підстав звернення, однак зазвичай подають:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

документи на житло;

підтвердження підстав для скасування.

Як перевірити право власності?