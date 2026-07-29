На відбудову зруйнованого будинку можна отримати компенсацію: як працює "єВідновлення"

Перші українські родини вже завершили будівництво нових приватних будинків замість житла, зруйнованого через війну. Відновити оселю за програмою "єВідновлення" можна за кошти компенсації на власній земельній ділянці.

Як українці можуть відбудувати зруйнований будинок за програмою "єВідновлення"

У межах програми вже відбудували 5 приватних будинків. Чотири з них розташовані у Київській області, ще один – у Харківській, розповів народний депутат Павло Фролов.

На самостійну відбудову родина може отримати компенсацію. Її виплачують у два етапи: спочатку 50% суми, щоб розпочати будівництво, а решту – після звіту про використані кошти та підтвердження виконаних робіт.

Новий будинок можна зводити на власній земельній ділянці в будь-якому регіоні України, крім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій. Будувати при цьому можна не лише на місці зруйнованого будинку.

Окрім коштів на самостійну відбудову, за знищену оселю можна отримати житловий сертифікат і використати його для придбання іншого житла.

Компенсації на самостійну відбудову приватних будинків почали надавати у квітні 2025 року. Відтоді комісії погодили 1 185 таких виплат. Середній розмір компенсації становить 2,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, українці, чиє житло було пошкоджене або знищене через війну, можуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Для цього потрібно перевірити дані про право власності, подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, а потім – заяву на компенсацію. Подати її можна через Дію, ЦНАП або нотаріуса.

Після подання заяви документи перевіряє спеціальна комісія у громаді. Вона обстежує житло, визначає розмір компенсації та ухвалює рішення про її надання.