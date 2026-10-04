Орендар не платить місяцями: чи може власник одразу його виселити

Якщо орендар перестав платити за квартиру, власнику не завжди потрібно чекати пів року, щоб вимагати гроші або припинити оренду. Однак просто змінити замки й виселити людину самостійно не можна.

Скільки може не платити орендар до розірвання договору

За статтею 825 Цивільного кодексу України власник може вимагати розірвання договору через суд, якщо орендар не платить за житло протягом шести місяців, розповіла у коментарі 24 Каналу адвокатка АО "Компетенс" Марина Суткович.

Якщо у договорі визначений довший строк, враховують саме його. Для короткострокового найму підставою для розірвання є несплата понад два рази.

При цьому шість місяців не потрібно чекати, щоб вимагати повернення боргу. Вимагати несплачену орендну плату можна вже після того, як минув строк конкретного платежу, а орендар його не вніс.

Значення мають і умови самого договору. У ньому може бути прописане право власника на односторонню відмову від договору через прострочення оплати.

Марина Суткович Адвокат і керівний партнер Адвокатського об'єднання "Компетенс" Тому орендодавцям я раджу ще на етапі укладення договору чітко прописувати, після якого строку несплати вони мають право відмовитися від договору, яким способом повідомляють про це орендаря та у який строк він після цього повинен звільнити квартиру.

Оплату краще приймати безготівково, щоб зберігалося підтвердження платежу. Якщо гроші передають готівкою, кожен платіж варто підтверджувати розпискою. Інакше у разі спору буде складніше довести, чи справді орендар платив.

Що робити власнику, якщо орендар не платить і не виїжджає

Спочатку орендарю потрібно направити письмову вимогу про погашення заборгованості. Якщо вже є підстави для односторонньої відмови від договору, власник може одночасно повідомити про його припинення та вимагати звільнити квартиру. При цьому важливо мати доказ, що орендар отримав повідомлення.

Якщо він не виїжджає добровільно, власник може звернутися до суду. Коли договір ще діє, можна вимагати його розірвання, стягнення боргу та виселення. Якщо договір уже належно припинили через односторонню відмову, у суді можна вимагати стягнення заборгованості та виселення.

Після набрання рішенням суду законної сили примусове виселення проводить державний виконавець. За потреби під час виселення можуть бути присутні працівники поліції.

У суді з орендаря можуть вимагати не лише сам борг за оренду. За час прострочення можна стягнути інфляційні втрати, 3% річних, якщо інший розмір не встановлений договором або законом, а також пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у відповідний період. Чим довше орендар не погашає борг, тим більшою може бути загальна сума стягнення.

Нагадаємо, орендувати квартиру без письмового договору ризиковано і для власника, і для орендаря. У разі конфлікту буде складніше довести розмір орендної плати, умови повернення застави, наявність боргу або відповідальність за пошкоджене майно.