Стихія зруйнувала будинки, вкривши все попелом: як столиця острова стала містом-привидом

Плімут колись був жвавою столицею одного із карибських островів. Однак тепер через стихію він похований під метрами вулканічного попелу.

Детально про те, що ж трапилося на острові, 24 Канал розповідає з посиланням на Express.

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Як місто стало лише історією

Свого часу місто Плімут було столицею карибського острова Монтсеррат. Там вирувало життя, аж поки стихія все не змінила.

У липні 1995 року відбулося виверження вулкана Суфрієр-Гіллз. Процес супроводжувався пірокластичними потоками та потужними викидами попелу. Стихія буквально засипала Плімут.

Небо над островом потемніло, а місто вкрив товстий шар вулканічного матеріалу. Влада організувала евакуацію населення. До грудня 4 000 жителів Плімута були змушені покинути свої будинки.

Через декілька місяців частина жителів все ж повернулася додому. Однак остаточно сподівання на відновлення міста зруйнувалися в червні 1997 року. Тоді сталося нове, однак ще потужніше виверження вулкана. Через стихію загинули 19 людей. Потоки зруйнували будинки, повністю знищили місцевий аеропорт. Відтоді місто поховане під шаром попелу, який сягає до 1,4 метра.

До слова, вчені попереджали про можливу катастрофу задовго до трагічних подій. Адже місто було розташоване всього за 6,5 кілометра від кратера Суфрієр-Гіллз. Проте масштаб лиха перевершив усі прогнози.



Через виверження вулкана більша частина міста похована під попелом / Фото Xb-70

Що відомо про острів Монтсеррат

Вважають, що його відкрив Христофор Колумб у 1493 році під час другого плавання в Америку. Проте на острів тоді ніхто не висаджувався. Заселяти його почати тільки у 1632 році. Тоді туди прибули ірландські вигнанці, які рятувалися від репресій Олівера Кромвеля. Завдяки їм Монтсеррат й отримав своє прізвисько – "Смарагдовий острів Карибського басейну".

У наші дні Плімут приваблює туристів. Руїни будівель, які поховані під попелом, нагадують, що сила приводи може і заворожувати красою, і мати нищівний вплив.