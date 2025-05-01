Подробно о том, что же случилось на острове, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Express.

Обратите внимание Дом, дерево и вода вокруг: как выглядит самый маленький остров в мире

Как город стал лишь историей

В свое время город Плимут был столицей карибского острова Монтсеррат. Там кипела жизнь, пока стихия все не изменила.

В июле 1995 года произошло извержение вулкана Суфриер-Хиллз. Процесс сопровождался пирокластическими потоками и мощными выбросами пепла. Стихия буквально засыпала Плимут.

Небо над островом потемнело, а город покрыл толстый слой вулканического материала. Власти организовали эвакуацию населения. К декабрю 4 000 жителей Плимута были вынуждены покинуть свои дома.

Через несколько месяцев часть жителей все же вернулась домой. Однако окончательно надежды на восстановление города разрушились в июне 1997 года. Тогда произошло новое, однако еще более мощное извержение вулкана. Из-за стихии погибли 19 человек. Потоки разрушили дома, полностью уничтожили местный аэропорт. С тех пор город погребен под слоем пепла, который достигает до 1,4 метра.

К слову, ученые предупреждали о возможной катастрофе задолго до трагических событий. Ведь город был расположен всего в 6,5 километрах от кратера Суфриер-Гиллз. Однако масштаб бедствия превзошел все прогнозы.



Из-за извержения вулкана большая часть города погребена под пеплом / Фото Xb-70

Что известно об острове Монтсеррат

Считают, что его открыл Христофор Колумб в 1493 году во время второго плавания в Америку. Однако на остров тогда никто не высаживался. Заселять его начать только в 1632 году. Тогда туда прибыли ирландские изгнанники, которые спасались от репрессий Оливера Кромвеля. Благодаря им Монтсеррат и получил свое прозвище – "Изумрудный остров Карибского бассейна".

В наши дни Плимут привлекает туристов. Руины зданий, которые погребены под пеплом, напоминают, что сила привода может и завораживать красотой, и иметь сокрушительное влияние.