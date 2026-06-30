Житло можна зареєструвати з-за кордону: як це зробити через Дію

Українці, які перебувають за кордоном, можуть дистанційно зареєструвати право власності на нерухомість в Україні. Це особливо важливо для власників старого житла, дані про яке могли так і не потрапити до електронного реєстру.

Як українцям за кордоном зареєструвати нерухомість у Дії

Заяву на державну реєстрацію можна подати через портал "Дія", пише 24 Канал.

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Для цього не потрібно особисто приїжджати в Україну чи звертатися до реєстратора там, де розташована нерухомість.

Насамперед це стосується житла, яке придбали або оформили до 1 січня 2013 року. Саме тоді в Україні запрацював сучасний Державний реєстр речових прав, тож частина старих даних досі може зберігатися лише в паперових архівах.

Щоб подати заяву онлайн, власнику потрібен кваліфікований електронний підпис. На порталі треба авторизуватися, заповнити форму та додати PDF-копії документів, які підтверджують право на нерухомість.

Після цього заяву передають державному реєстратору. Він перевіряє документи й вносить дані до електронного реєстру або відмовляє в реєстрації.

Скільки триває реєстрація і коли можуть відмовити

Заяву розглядають від 5 до 35 робочих днів. Скільки саме чекати, залежить від того, чи достатньо даних у реєстрах і чи треба додатково підтверджувати право власності.

Якщо інформація про нерухомість є лише в архівах БТІ, реєстратор може надіслати туди запит. Тоді розгляд триватиме довше, адже відповідь з архіву потребує додаткового часу.

Онлайн-реєстрація доступна для нерухомості в Києві та 22 областях України. Подати заяву онлайн не вийде, якщо житло розташоване на тимчасово окупованій території, у Донецькій чи Луганській області або в зоні біля лінії фронту.

Статус заяви можна перевіряти в кабінеті громадянина. Після успішної реєстрації власник отримує електронний витяг, який має таку саму юридичну силу, як паперовий документ.

Документи на нерухомість, видані до 2013 року, залишаються чинними. Але внесення даних до електронного реєстру зменшує ризики для власника. Це важливо, якщо паперові документи загубилися, архіви пошкоджені або людина планує подаватися на компенсацію за програмою "єВідновлення".

У яких областях діє спрощена реєстрація права власності

У 10 областях України, які постраждали від війни, спростили процедуру реєстрації права власності на нерухомість. Власники житла з цих регіонів можуть подати документи на реєстрацію в будь-якому безпечному регіоні країни.