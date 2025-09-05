На перший погляд, кухня Єви Лонгорії здається простою і нічим не особливою. Та насправді вона ідеальний приклад того, як вдало використати мармур для обробки стін.

Дизайнери кажуть, що мармурова панель додає інтер'єру розкоші. Це саме той потрібний елемент, щоб трохи урізноманітнити простір, де часто переважає дерево, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Яка кухня в Єви Лонгорії?

Нещодавно знаменитість опублікувала відео, де готує на кухні. Звісно, дизайнери не могли втратити шансу розгледіти інтер'єр. Погляд експертів зупинився на розкішній мармуровій стіні темно-зеленого відтінку, яка слугує чудовим тлом для світлих меблів.

Зелений мармур – це свіжий погляд. Основна відмінність між зеленим та більш традиційним білим або сірим мармуром полягає в тому, що зелений колір робить акцент, тоді як білий та сірий часто виконують допоміжну функцію,

– коментує дизайнерка з Нью-Йорка Елізабет Вергара, власниця Vergara Homes.

Також дизайнери кажуть, що ця деталь – чудовий приклад того, як можна використати мармур нетрадиційним способом. Адже зазвичай мармур на кухні асоціюється з островом чи стільницями, а в деяких випадках ще із кухонним фартухом.

Щоб зелений мармур мав неперевершений вигляд, Єва обрала інші, менш нав'язливі матеріали. Наприклад, нефарбовані дерев'яні шафи "врівноважують" інтер'єр і роблять його "спокійним".

Яка ще знаменитість обрала для кухні зелений колір?

Кухню Дакоти Джонсон не припиняють обговорювати з 2020 року, коли фото інтер'єру вперше з'явилося в соцмережах. Акторка також обрала трендовий зелений колір, щоправда, трохи світліший.

Стіни на кухні Дакоти пофарбовані в білий, а всі основні меблі – у зелений. Нещодавно дизайнери помітили ще одну дуже красиву деталь – посуд відтінку фуксії, що видніється з-за скляних шаф. Експерти розцінюють це як елемент декору.