Інтер'єр з родзинкою: ванну кімнату Леді Гаги обговорюють усі, а особливо люстру
- Леді Гага обрала для ванної кімнати люстру, що є незвичним дизайнерським рішенням для такого простору.
- Загалом у дизайні втілена естетика розкоші, із білим мармуром та позолоченими деталями.
Для своєї ванної кімнати Леді Гага обрала один "цікавий тренд" – пишну люстру, яку ми зазвичай звикли бачити у вітальнях. Зважаючи на це, дизайнери не могли залишити інтер'єр у домі співачки поза увагою.
Ванна кімната знаменитості дуже розкішна – усе виконано в білому кольорі з додаванням мармуру та позолоти. Щоправда, назвати помпезним складно, він просто виконаний у вишуканому класичному стилі, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.
Яка ванна кімната в Леді Гаги?
Золотий та білий мармур, дзеркало в стилі ар-деко з естетикою старого Голлівуду, велика люстра – це все створює атмосферу розкоші у ванній кімнаті Леді Гаги.
Та найбільше дизайнери акцентують саме на люстрі. Експерти кажуть, що обрати її було найкращим рішенням співачки. Навіть якби інтер'єр був би простіший і виконаний в інших кольорах, естетика розкоші була б присутня. Через те схожу атмосферу можна повторити в будь-якому інтер'єрі.
"Однак є кілька речей, які вам слід знати, перш ніж встановлювати люстру. Будь-який підвісний світильник потрібно розташовувати щонайменше на 2,4 метра до краю ванни. Ідея в тому, що коли ви будете заходити чи виходити з ванни й випадково послизнетеся, світильник – це не те, за що ви маєте хапатися. Його можна випадково зірвати та вразити себе струмом", – каже дизайнерка з Атланти Дженні Томас Ворнер.
Наступне, що слід врахувати, – це вибір люстри з урахуванням розміру ванної кімнати. "Якщо це невеликий простір, я б рекомендувала переконатися, що ваш світильник має вологозахисний захист. Пара у ванній кімнаті може пошкодити патрон, через що лампочки не світитимуть", – пояснила Дженні.
Якщо ванна кімната більша, як-от у Леді Гаги, то можна користуватися приладом для сухого випаровування, оскільки там більше місця для розсіювання пари.
Яка ванна кімната у Дженніфер Еністон?
У будинку акторки є дві ванні кімнати: одна – закритого типу, а одна – напіввідкрита з виглядом на сад. Саме це планування не залишило ні дизайнерів, ні фанатів знаменитості без уваги.
У центрі спа-простору стоїть прямокутна мармурова ванна, поруч зліва розташований дерев'яний столик із вазоном, а справа – табурет для дрібничок, а є встановлена фурнітура для рушників. Якщо подивитися на ванну кімнату зсередини, то здається, що вона наче частина саду.