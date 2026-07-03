Квартира не охолоджується навіть уночі: які будинки найгірше переносять спеку

Одні квартири влітку можуть залишатися більш-менш прохолодними, а інші – нагріватися так, що не рятує навіть нічне провітрювання. Річ не лише в погоді, а й у самому будинку, вікнах і просторі навколо.

Які будинки найсильніше нагріваються у спеку

Старі будинки не обов'язково гірше переживають спеку, розповів кандидат технічних наук Андрій Яворський у коментарі УНІАН.

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Улітку комфортнішими часто бувають саме цегляні багатоповерхівки. У класичних цегляних будинках товщина стін може сягати близько 60 сантиметрів. Така масивна стіна повільніше нагрівається, тому квартира довше тримає прохолоду.

Найскладніше влітку зазвичай у старих панельних будинках. Їхні стіни зроблені із залізобетону, який проводить тепло краще, ніж цегла. До того ж панелі значно тонші – близько 30 сантиметрів. Удень вони швидко нагріваються, а потім ще довго віддають накопичене тепло, тому квартира може не охолоджуватися навіть уночі.

Особливо це відчутно у кутових квартирах і на останніх поверхах. У перших серіях радянських панельних будинків часто не було технічного простору між останнім поверхом і дахом. Через це тепло від даху швидше переходить у квартиру під ним. А плаский дах у спеку може прогріватися до понад 50 градусів.

Сучасні монолітно-каркасні будинки можуть мати кращу теплоізоляцію, ніж старі панельки, але це не завжди рятує від перегріву. Якщо у квартирі багато панорамних вікон, особливо на захід або південь, сонце все одно швидко нагріватиме приміщення.

Газоблок, як і цегла, може стримувати надходження зайвого тепла. Водночас навіть хороші стіни не дадуть потрібного ефекту, якщо найбільше тепла потрапляє всередину через великі вікна.

На температуру впливає і те, що є навколо будинку. Зелений двір із деревами й тінню зменшує нагрівання, але асфальт, бетон і щільна забудова накопичують тепло й віддають його назад у повітря.

Як охолодити квартиру без кондиціонера

Найперше варто не пускати сонце всередину. Для цього підходять сонячні навіси, сонцезахисні жалюзі, щільні штори з відбивним шаром або спеціальні плівки на скло. Такі плівки пропускають видиме світло, але відбивають інфрачервоне випромінювання.

Удень у спеку вікна краще тримати зачиненими й заштореними. Якщо відчинити їх у найгарячіші години, у квартиру зайде тепле повітря, і температура всередині тільки зросте. Провітрювати житло краще вночі або рано-вранці, коли надворі прохолодніше.

Також вентилятор не варто сприймати як повноцінне охолодження кімнати. Він допомагає лише тоді, коли спрямований на людину, бо сам по собі просто ганяє повітря. Пляшка льоду біля вентилятора теж не дає суттєвого ефекту для всього приміщення.

На якому поверсі краще купувати квартиру

Найзручнішими зазвичай вважають квартири між першим і передостаннім поверхами – тобто з третього по восьмий поверх. Вони залишаються найпопулярнішими і найдорожчими на ринку житла.

Такі квартири краще утримують тепло взимку та повільніше нагріваються влітку, оскільки оточені іншими помешканнями. Завдяки цьому мешканці витрачають менше грошей на опалення та кондиціонування.