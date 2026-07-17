Однокімнатні квартири втратили перевагу: яке житло у Києві продається найшвидше

У Києві квартири стали продаватися швидше, ніж на початку року, але темпи залежать від кількості кімнат. Найменше часу зараз потрібно для продажу двокімнатного житла, тоді як однокімнатні квартири втратили колишню перевагу.

Які квартири у Києві знаходять покупців найшвидше

За даними ЛУН, на початку липня середній термін продажу квартири у Києві становив 41 день. Це майже стільки ж, як у червні, коли власникам було потрібно в середньому 40 днів, щоб знайти покупця.

Порівняно з початком року квартири продаються значно швидше. У січні середній термін становив 60 днів, тобто відтоді він скоротився майже на третину. Водночас швидкість продажу помітно відрізняється залежно від кількості кімнат.

Найшвидше покупців знаходять двокімнатні квартири – у середньому за 38 днів. Рік тому їх продавали приблизно за 44 дні.

Однокімнатні квартири зараз продаються в середньому за 40 днів. Рік тому для цього було потрібно лише 32 дні. Це єдиний сегмент, де пошук покупця за рік почав займати більше часу.

Трикімнатні квартири залишаються на ринку в середньому 42 дні. Рік тому такі об'єкти продавали за 53 дні, а в січні – за 73 дні. Саме у цьому сегменті термін продажу від початку року скоротився найбільше.

Чому попит змістився на просторіше житло

Ще рік тому найшвидше продавалися однокімнатні квартири. Тепер швидше покупців знаходить двокімнатне житло, а інтерес до трикімнатних квартир також зріс.

Від січня термін продажу трикімнатного житла скоротився на 31 день. Це показує, що покупці стали частіше розглядати квартири з більшою кількістю кімнат.

Водночас однокімнатні квартири стали трохи доступнішими для киян. Торік їхня медіанна вартість дорівнювала 7,6 середньої річної зарплати у столиці, а тепер – 7,5. Проте швидше продаватися вони не почали.

Нагадаємо, у липні вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва становила 70 тисяч доларів, двокімнатної – 105 тисяч доларів, а трикімнатної – 154 тисячі доларів. Найдорожчим залишається Печерський район, тоді як найдоступніші квартири продають переважно у Деснянському та Святошинському районах.