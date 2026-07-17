Які квартири у Києві знаходять покупців найшвидше

За даними ЛУН, на початку липня середній термін продажу квартири у Києві становив 41 день. Це майже стільки ж, як у червні, коли власникам було потрібно в середньому 40 днів, щоб знайти покупця.

Порівняно з початком року квартири продаються значно швидше. У січні середній термін становив 60 днів, тобто відтоді він скоротився майже на третину. Водночас швидкість продажу помітно відрізняється залежно від кількості кімнат.

Найшвидше покупців знаходять двокімнатні квартири – у середньому за 38 днів. Рік тому їх продавали приблизно за 44 дні.

Однокімнатні квартири зараз продаються в середньому за 40 днів. Рік тому для цього було потрібно лише 32 дні. Це єдиний сегмент, де пошук покупця за рік почав займати більше часу.

Трикімнатні квартири залишаються на ринку в середньому 42 дні. Рік тому такі об'єкти продавали за 53 дні, а в січні – за 73 дні. Саме у цьому сегменті термін продажу від початку року скоротився найбільше.

Чому попит змістився на просторіше житло

Ще рік тому найшвидше продавалися однокімнатні квартири. Тепер швидше покупців знаходить двокімнатне житло, а інтерес до трикімнатних квартир також зріс.

Від січня термін продажу трикімнатного житла скоротився на 31 день. Це показує, що покупці стали частіше розглядати квартири з більшою кількістю кімнат.

Водночас однокімнатні квартири стали трохи доступнішими для киян. Торік їхня медіанна вартість дорівнювала 7,6 середньої річної зарплати у столиці, а тепер – 7,5. Проте швидше продаватися вони не почали.

Нагадаємо, у липні вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва становила 70 тисяч доларів, двокімнатної – 105 тисяч доларів, а трикімнатної – 154 тисячі доларів. Найдорожчим залишається Печерський район, тоді як найдоступніші квартири продають переважно у Деснянському та Святошинському районах.