Какие квартиры в Киеве находят покупателей быстрее всего

По данным ЛУН, в начале июля средний срок продажи квартиры в Киеве составлял 41 день. Это почти столько же, сколько и в июне, когда владельцам требовалось в среднем 40 дней, чтобы найти покупателя.

По сравнению с началом года квартиры продаются значительно быстрее. В январе средний срок составлял 60 дней, то есть с тех пор он сократился почти на треть. В то же время скорость продажи заметно различается в зависимости от количества комнат.

Быстрее всего покупателей находят двухкомнатные квартиры – в среднем за 38 дней. Год назад их продавали примерно за 44 дня.

Однокомнатные квартиры сейчас продаются в среднем за 40 дней. Год назад для этого требовалось всего 32 дня. Это единственный сегмент, где поиск покупателя за год стал занимать больше времени.

Трехкомнатные квартиры остаются на рынке в среднем 42 дня. Год назад такие объекты продавались за 53 дня, а в январе – за 73 дня. Именно в этом сегменте срок продажи с начала года сократился больше всего.

Почему спрос сместился в сторону более просторного жилья

Еще год назад быстрее всего продавались однокомнатные квартиры. Теперь быстрее находит покупателей двухкомнатное жилье, а интерес к трехкомнатным квартирам также вырос.

С января срок продажи трехкомнатного жилья сократился на 31 день. Это показывает, что покупатели стали чаще рассматривать квартиры с большим количеством комнат.

В то же время однокомнатные квартиры стали немного доступнее для киевлян. В прошлом году их медианная стоимость равнялась 7,6 средней годовой зарплаты в столице, а теперь – 7,5. Однако продаваться быстрее они не стали.

Напомним, в июле стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева составляла 70 тысяч долларов, двухкомнатной – 105 тысяч долларов, а трехкомнатной – 154 тысячи долларов. Самым дорогим остается Печерский район, тогда как самые доступные квартиры продаются преимущественно в Деснянском и Святошинском районах.