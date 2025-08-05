Війна, інфляція та комунальні тарифи змінюють житлові вподобання українців. Водночас попит на житло в Україні у 2025 році просів на 14 – 20% у більшості регіонів.

Як змінилися уподобання українців у 2025 році – розказав аналітичний центр DIM.RIA, передає 24 Канал.

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Зараз українці мають новий підхід у купівлі нерухомості: вони стали обережнішими, довше ухвалюють рішення і шукають практичніші варіанти.

Яке житло українці не хочуть купувати?

Житло у панельних будинках 60 – 80-х років уже не в тренді. Особливо в Києві, Львові та Харкові – попит на такі квартири знизився на 15 – 20%. І ось чому:

старі будівлі часто не мають належного утеплення,

не обладнані укриттями,

а стан комунікацій залишає бажати кращого.

Все це робить такі квартири дорогими в обслуговуванні та незручними для життя.

Цікаво! Квартири також можуть не продаватися через погане розташування, незручне планування, старі комунікації, відсутність укриття, юридичні проблеми, високі податки та проблеми з новобудовами.



Українці не хочуть купувати квартири у панельках / Фото "Атланта Нерухомість"

Які ще квартири не купують в Україні?

Великі квартири площею понад 100 квадратних метрів і будинки понад 300 квадратних метрів також втратили популярність. Основна причина – занадто висока вартість утримання. На тлі економії покупці віддають перевагу компактним, але комфортним однокімнатним або двокімнатним квартирам. Елітне житло, попри свій статус, продається повільно – висока стартова ціна та великі витрати на іпотеку стали бар'єром для багатьох.

Житло на останніх поверхах зараз теж не у фаворі, особливо в містах, які зазнають обстрілів. Через ризики безпеки попит на такі квартири просів на 25%. Також значно гірше продаються:

об'єкти без автономного опалення,

альтернативних джерел енергії (як-от генератори чи газові плити),

а також без можливості бути незалежними від центральних мереж.

Нові реалії формують нові пріоритети: безпека, енергоефективність, документи і практичність – ось що сьогодні важливо при виборі житла в Україні.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.