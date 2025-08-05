Зайві метри і старі стіни: яке житло українці не хочуть купувати
- Попит на житло в Україні у 2025 році знизився, причому особливо непопулярними стали квартири в панельних будинках 60 – 80-х років через погане утеплення та стан комунікацій.
- Великі квартири та будинки втратили популярність через високу вартість утримання, натомість українці надають перевагу компактним та енергоефективним житловим варіантам.
Війна, інфляція та комунальні тарифи змінюють житлові вподобання українців. Водночас попит на житло в Україні у 2025 році просів на 14 – 20% у більшості регіонів.
Як змінилися уподобання українців у 2025 році – розказав аналітичний центр DIM.RIA, передає 24 Канал.
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Зараз українці мають новий підхід у купівлі нерухомості: вони стали обережнішими, довше ухвалюють рішення і шукають практичніші варіанти.
Яке житло українці не хочуть купувати?
Житло у панельних будинках 60 – 80-х років уже не в тренді. Особливо в Києві, Львові та Харкові – попит на такі квартири знизився на 15 – 20%. І ось чому:
- старі будівлі часто не мають належного утеплення,
- не обладнані укриттями,
- а стан комунікацій залишає бажати кращого.
Все це робить такі квартири дорогими в обслуговуванні та незручними для життя.
Цікаво! Квартири також можуть не продаватися через погане розташування, незручне планування, старі комунікації, відсутність укриття, юридичні проблеми, високі податки та проблеми з новобудовами.
Українці не хочуть купувати квартири у панельках / Фото "Атланта Нерухомість"
Які ще квартири не купують в Україні?
Великі квартири площею понад 100 квадратних метрів і будинки понад 300 квадратних метрів також втратили популярність. Основна причина – занадто висока вартість утримання. На тлі економії покупці віддають перевагу компактним, але комфортним однокімнатним або двокімнатним квартирам. Елітне житло, попри свій статус, продається повільно – висока стартова ціна та великі витрати на іпотеку стали бар'єром для багатьох.
Житло на останніх поверхах зараз теж не у фаворі, особливо в містах, які зазнають обстрілів. Через ризики безпеки попит на такі квартири просів на 25%. Також значно гірше продаються:
- об'єкти без автономного опалення,
- альтернативних джерел енергії (як-от генератори чи газові плити),
- а також без можливості бути незалежними від центральних мереж.
Нові реалії формують нові пріоритети: безпека, енергоефективність, документи і практичність – ось що сьогодні важливо при виборі житла в Україні.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.