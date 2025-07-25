Які квартири складно продати, що впливає негативно на продаж та як підвищити привабливість квартири перед продажем, передає 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Через що не продається квартира?

Воєнний стан та зростання цін на комунальні послуги впливають на вибір покупців щодо нерухомості. Зараз вимогами передусім є безпека, зручне розташування, енергоефективність та ціна. Однак якщо квартира не відповідає цьому, то її важче буде продати власникам.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Старі хрущовки

Через те, що такі квартири мають застарілі комунікації, низьку енергоефективність і потребують вкладань у ремонт, найчастіше саме вони стають головними аутсайдерами ринку.

Незручне планування квартири

Квартири з прохідними кімнатами, вузькими коридорами або ж без окремої кухні програють у конкуренції порівняно зі сучасними об'єктами. Водночас незручне зонування найчастіше спостерігається у старих панельках.

Верхні поверхи без укриттів

Повільно продають квартири на верхніх поверхах, особливо якщо будинок без укриттів та бомбосховищ. Покупці, особливо в прифронтових регіонах, надають перевагу житлу на нижніх поверхах або в новобудовах із облаштованими укриттями.

Великі квартири з високими податками

Річ у тім, що квартири з площею від 60 квадратних метрів оподатковуються податком на розкіш, а для об'єктів від 300 квадратних метрів нараховується 25 тисяч гривень щороку.

Відтак, попит на квартири площею понад 100 квадратних метрів на вторинному ринку впав на 10% через ці фінансові обмеження.

Проблемні новобудови

Низький попит на первинному ринку мають квартири в проєктах без документів на введення в експлуатацію, із затримками будівництва понад 2 роки чи від забудовників із поганою репутацією.

Продаж за переуступкою прав також вважається ризикованим через нестабільність ринку та можливі юридичні проблеми.

Юридичні проблеми з нерухомістю

Якщо власник не має повного пакета документів, як-от не внесено зміни після спадкування, є обтяження, немає кадастрового номеру, то продаж буде майже неможливий.

Як продати складну квартиру