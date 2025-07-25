Какие квартиры сложно продать, что влияет негативно на продажу и как повысить привлекательность квартиры перед продажей, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Из-за чего не продается квартира?

Военное положение и рост цен на коммунальные услуги влияют на выбор покупателей относительно недвижимости. Сейчас требованиями прежде всего являются безопасность, удобное расположение, энергоэффективность и цена. Однако если квартира не соответствует этому, то ее труднее будет продать владельцам.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Старые хрущевки

Из-за того, что такие квартиры имеют устаревшие коммуникации, низкую энергоэффективность и требуют вложений в ремонт, чаще всего именно они становятся главными аутсайдерами рынка.

Неудобная планировка квартиры

Квартиры с проходными комнатами, узкими коридорами или без отдельной кухни проигрывают в конкуренции по сравнению с современными объектами. В то же время неудобное зонирование чаще всего наблюдается в старых панельках.

Верхние этажи без укрытий

Медленно продают квартиры на верхних этажах, особенно если дом без укрытий и бомбоубежищ. Покупатели, особенно в прифронтовых регионах, предпочитают жилье на нижних этажах или в новостройках с обустроенными укрытиями.

Большие квартиры с высокими налогами

Дело в том, что квартиры с площадью от 60 квадратных метров облагаются налогом на роскошь, а для объектов от 300 квадратных метров начисляется 25 тысяч гривен ежегодно.

Поэтому, спрос на квартиры площадью более 100 квадратных метров на вторичном рынке упал на 10% из-за этих финансовых ограничений.

Проблемные новостройки

Низким спросом на первичном рынке пользуются квартиры в проектах без документов на ввод в эксплуатацию, с задержками строительства более 2 лет или от застройщиков с плохой репутацией.

Продажа по переуступке прав также считается рискованной из-за нестабильности рынка и возможных юридических проблем.

Юридические проблемы с недвижимостью

Если владелец не имеет полного пакета документов, например не внесены изменения после наследования, есть обременения, нет кадастрового номера, то продажа будет почти невозможна.

Как продать сложную квартиру