Давній тренд знову в моді: ви точно не очікували побачити ці меблі у 2025 році

Це точно не той меблевий тренд, який ви очікували побачити у 2025 році. Однак у світі дизайну щось нове – це часто добре забуте старе.

Мовиться про тренд на меблі зі спідницею. Щоправда, у 2025 році це не тільки звичні рюші, а ще так звана коробчаста складка, розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.

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Тренд на меблі зі спідницею повернувся

Дизайнери переконують, що в "цьому додатковому клаптику тканини, який звисає з країв дивана чи тахт є щось незбагненно чарівне". Нещодавнє відродження речей, прикрашених спідницями, експертів не дивує. Це ще один приклад адаптації найкращих рис традиційного стилю до сучасних тенденцій у дизайні.

Усе хороше повертається. Меблі зі спідницею, безумовно, знову в тренді. Ми вважаємо, що люди відходять від сучасного та мінімалістичного вигляду та насолоджуються трохи традиційним дизайном, який ми всі любили в наших домівках,

– прокоментував нью-йоркський дизайнер інтер'єру Аналісс Тафт-Ґертсен.

Ванну кімнату стилізували килимом та кріслом зі спідницею / Фото Avery Cox Design

Та це не єдина причина зростання попиту на меблі зі спідницею. Річ у тім, що вони також пом'якшують інтер'єр, "додаючи тканинного елементу замість суцільної панелі".

Поставити такі меблі у вітальні – це простий спосіб створити затишний простір без використання додаткового текстилю. До того ж меблі зі спідницею добре заощаджують простір – за ними чи під ними можна зберігати речі, переконують експерти.

Бежева вітальня з трендовими диванами / Фото W Design Collective

Меблі зі спідницею, можливо, є трендом минулого, але я із задоволенням повертаюся до нього. І ще краща новина полягає в тому, що вам не потрібно купувати цілий новий диван чи предмет меблів, щоб прийняти цей тренд – спідницю можна зробити власноруч,

– пише редакторка дизайнерського журналу Олівія Вулф.

Серед безлічі тканин дизайнери радять обирати льон або оксамит, хоча насправді підійде будь-яка якісна тканина.