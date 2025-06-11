Ставка по іпотеці зараз одна із найнижчих: як вигідно купляти власне житло

Лише 5 чи 10 років тому іпотечні ставки на житло сягали рекордних рівнів. На сьогодні ситуація змінилася, бо ринок кредитування поступово еволюціонує. І у цьому допомагає державна програма щодо кредитування житла.

Ставка за іпотекою залежить як від облікової ставки НБУ, так і від вартості ресурсів для банків, інфляції, попиту на кредити та інших чинників, а тому її можна назвати своєрідним індикатором загального стану економіки, передає 24 Канал з посиланням на Центр економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс".

Зауважте Як забезпечити стабільне будівництво в Україні: підсумки дискусії девелоперів

Якою була динаміка росту іпотечної ставки в Україні у минулі роки

У 2006 – 2021 роках, за даними НБУ, середньозважена ставка за іпотекою в Україні коливалась у межах від 11,8% до 20,6%. Водночас середнє значення за цей період склало 16,2%.

Цікаво! У 2009 році був зафіксований найвищий рівень ставки, а саме 20,6%. Такий ріст був спричинений економічною кризою того часу, високою інфляцією та стрімким зростанням курсу долара.

Як пояснює керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу", Діляра Мустафаєва, тоді українці масово інвестували в житло через обвал гривні та відсутність довіри до банків.

Банки, своєю чергою, намагались задовольнити попит, пропонуючи кредити навіть із мінімальним першим внеском. Це призвело до зростання ризиків і ставок,

– підсумовує Мустафаєва.

У період з 2015 по 2016 роки ринок намагався стабілізуватися і середньозважені ставки на житло знизилися до 11,8% – 12,4%.

Однак це тривало недовго, бо вже у 2017 році ставка знову зросла до 17,4% через валютні обмеження та переведення кредитів у гривню.

Що змінилося після запуску програми "єОселя"

Державна програма "єОселя" була запущена у 2022 році. Саме вона, за словами Діляри Мустафаєвої, зробила іпотеку по-справжньому доступною для широкого кола громадян.

По-перше, програма дала змогу отримати кредити під 3 – 7% річних,

По-друге, вона дала імпульс первинному ринку нерухомості,

По-третє, показала, як держава може ефективно співпрацювати з банками щодо забезпечення житлом.

У 2024 році "єОселя" була переорієнтована на підтримку первинного житла, тобто від забудовників. Відтак, кожна друга іпотека в рамках "єОселі" саме на первинне житло.

Це надзвичайно важливо в умовах воєнного часу, коли зруйновано понад 13% житлового фонду, а 3 мільйони українців проживають у пошкодженому житлі,

– каже керівниця аналітичного департаменту "Фінпульсу".

Мустафаєва наголошує, що іпотека дає не лише доступ до власного житла, але й створює робочі місця, формує податкові надходження у бюджет, що, своєю чергою, впливає на зростання ВВП країни.