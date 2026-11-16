На Печерську оренда забирає 86% зарплати: у Мадриді та Барселоні – менше

Оренда квартири в деяких містах України забирає більшу частину середньої зарплати. У Києві, Львові та Івано-Франківську на житло в центральних районах доводиться витрачати більше, ніж у Барселоні, Мадриді та Мілані.

Як витрати на оренду в Україні відрізняються від європейських

У Печерському районі Києва на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити 86% середнього заробітку. В Івано-Франківську ця частка становить 80%, а в Галицькому районі Львова – 76%, пишуть аналітики ЛУН.

Для порівняння, у Барселоні та Мадриді оренда квартири в центрі забирає 74% середньої зарплати, а в Мілані – 72%. Водночас у Лісабоні витрати на житло сягають 116% заробітку. Тобто середньої місячної зарплати там не вистачає навіть на оплату оренди.

Скільки зарплати потрібно витратити на оренду квартири в Україні

У Печерському районі Києва однокімнатна квартира коштує в середньому 32 095 гривень на місяць за середньої зарплати 37 500 гривень. В Івано-Франківську житло в центрі коштує 24 144 гривні за зарплати 30 000 гривень, а у Львові в Галицькому районі – 25 109 гривень за зарплати 33 000 гривень.

У Центральному районі Дніпра однокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 14 350 гривень, або 48% зарплати. У Приморському районі Одеси – за 13 755 гривень, або 46%. В обох містах середній заробіток становить 30 000 гривень.

У Богунському районі Житомира на квартиру потрібно віддати 57% середньої зарплати, а у Шевченківському районі Харкова – 44%. У Київському районі Харкова та Деснянському районі Чернігова – по 29%. Найменше на оренду витрачають у Ковпаківському районі Сум – 22% середньої зарплати.

Нагадаємо, найдешевше орендувати квартиру в Україні можна в регіонах, де попит на житло залишається невисоким. Водночас у західних областях ціни на оренду значно вищі – понад 30 тисяч гривень на місяць.