Цегла чи дерево: який матеріал підходить для будівництва житла

Одним з найважливіших рішень перед початком будівництва приватного будинку є вибір матеріалу. Від нього залежить не лише зовнішній вигляд і комфорт житла, а і його довговічність, теплоізоляція та витрати на утримання.

Що врахувати перед початком будівництва?

Вибір матеріалу залежить не лише від смаку, а й від багатьох технічних і фінансових факторів, пише 24 Канал з посиланням на будівельну компанію Атлант Строй Груп.

Перед початком будівництва варто визначити:

Тип будинку. Чи буде це одноповерхова оселя, двоповерховий котедж або невелика дача для відпочинку.

Бюджет. Вартість матеріалів і робіт може відрізнятися в рази, тому важливо одразу розрахувати витрати.

Енергоефективність. Хороша теплоізоляція допоможе знизити витрати на опалення взимку й кондиціонування влітку.

Міцність і стійкість до клімату. Матеріали повинні витримувати морози, вологість і перепади температур.

Екологічність. Для житлових будинків краще обирати безпечні матеріали без шкідливих домішок.

Експерти радять не покладатися лише на поради знайомих – краще проконсультуватися з архітектором або інженером. Фахівець допоможе підібрати матеріал, який підійде саме для вашої ділянки, типу ґрунту та клімату.

Які матеріали найпопулярніші для будівництва?

Цегла залишається класичним вибором для тих, хто цінує надійність і довговічність. Вона забезпечує високу звукоізоляцію, добре утримує тепло і витримує значні навантаження. Такі будинки довговічні й майже не потребують серйозного ремонту. Водночас будинок із цегли буде досить дорогим. Через велику вагу цегли підготовчі роботи будуть дорожче, ніж у випадку з легшими матеріалами. Газоблок нині є одним із найпопулярніших сучасних матеріалів. Його головна перевага – легкість і чудова теплоізоляція, завдяки чому в будинку комфортно взимку та прохолодно влітку. Він легко обробляється, тому дозволяє зводити стіни швидко навіть без складного обладнання. Проте через пористу структуру газоблоки вбирають вологу, тому потребують якісного зовнішнього оздоблення. Він менш міцний за цеглу, тому важливо дотримуватися технології під час будівництва, щоб уникнути тріщин. Піноблок за характеристиками подібний до газоблоку, але має менше повітряних пор, що робить його щільнішим. Це теплий, недорогий матеріал, з якого можна швидко побудувати міцний дім. Піноблок добре утримує тепло й звук, що робить його популярним серед приватних забудовників. Проте для забезпечення достатньої теплоізоляції стіни мають бути товстішими, а сам матеріал потребує оздоблення фасаду. Він підходить переважно для одноповерхових або невеликих двоповерхових будинків. Керамічні блоки – це вдосконалена версія цегли, яка поєднує в собі її міцність і меншу вагу. Завдяки своїй структурі такі блоки утримують тепло краще, ніж звичайна цегла, а кладка з них відбувається швидше. Крім того, це екологічний матеріал, що "дихає" і створює приємний мікроклімат у приміщенні. З недоліків – висока ціна й крихкість керамічних блоків, не кожна будівельна бригада має достатній досвід роботи з ними. Дерево – це природний матеріал, який дарує житлу особливу атмосферу затишку. Дерев’яні будинки виглядають естетично, швидко зводяться і створюють сприятливий мікроклімат завдяки здатності дерева "дихати". Воно добре утримує тепло, а сама конструкція легка й не потребує масивного фундаменту. Водночас деревина має і свої мінуси: потребує регулярного догляду, обробки від вологи та шкідників, а також є пожежонебезпечною. З часом матеріал може деформуватися через коливання температури та вологості.

З чого будувати будинок для постійного проживання?

Усе залежить від ваших цілей, бюджету та вподобань, зазначають у Qproject. Якщо важлива надійність і класичний вигляд, підійдуть цегла або керамічні блоки. Для тих, хто шукає енергоефективність і сучасний підхід, варто розглянути газоблоки. Піноблоки стануть компромісом між теплом і міцністю, а дерев’яний будинок – вибором для прихильників екологічності та природного дизайну.

Що використовувати для дачного будинку?

Для сезонного житла підійдуть практично всі перелічені матеріали – дерево, цегла, газоблоки або піноблоки. Вибір залежить від розміру, кількості поверхів і частоти використання будівлі.

Якщо планується невелика дача для літнього відпочинку, найкращим варіантом стане дерев’яна або панельна конструкція. Якщо ж будинок передбачає проживання протягом року, краще обрати газоблоки чи цеглу – вони забезпечать тепло навіть взимку.

Чи можна зареєструвати місце проживання у дачному будинку?