Доступне житло для тисяч родин: ЄБРР запускає масштабний проєкт в Україні

В Україні стартує масштабний проєкт доступного житла для ВПО та соціально вразливих категорій. ЄБРР погодив кредит на 100 мільйонів євро для створення енергоефективного соціального житла у Київській області.

Що передбачає проєкт?

Проєкт передбачає створення спеціальної платформи доступного житла з фокусом на довгострокову оренду та можливість подальшого викупу, пише 24 Канал з посиланням на Європейський банк реконструкції й розвитку.

Дивіться також Виселення або висока ціна: чому оренда стала тягарем для більшості переселенців

Енергоефективні будинки мають стати альтернативою для людей, що втратили житло через війну.

Важливо! Фінансування реалізовуватиметься поетапно. На першому етапі заплановано виділення 7 мільйонів євро, які спрямують на зведення майже двох сотень житлових об'єктів.

У перспективі проєкт має суттєво масштабуватися – до кількох тисяч будинків у різних локаціях Київської області протягом найближчих років.

Хто реалізує ініціативу?

Проєкт втілює благодійна організація Українська місія Хансена, яку заснував американський підприємець і філантроп Делл Лой Хансен, зазначають у Forbes. Організація вже кілька років працює в Україні та зосереджується на забезпеченні житлом людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Для ЄБРР ця ініціатива є частиною ширшої стратегії підтримки житлового сектору в Україні. Банк розглядає проєкт не лише як соціальний, а і як інструмент розвитку сучасних стандартів будівництва, енергоефективності та нових моделей орендного житла.

Чому цей проєкт має стратегічне значення?

Проблема дефіциту доступного житла залишається однією з найгостріших для України. Тисячі родин змушені орендувати житло за ринковими цінами або ж проживати в тимчасових умовах.

Запропонована модель оренди з правом викупу дає можливість людям поступово інтегруватися в нові громади, планувати майбутнє та з часом отримати власне житло. Крім соціального ефекту, проєкт може пожвавити будівельний сектор, створити робочі місця та залучити додаткові інвестиції в регіон.

Які перспективи реалізації?

Залежно від умов, проєкт може бути перспективною моделлю житлової підтримки населення. Попри значний масштаб і міжнародну підтримку, реалізація проєкту залежить від низки факторів:

стабільності фінансування та своєчасного надходження коштів;

здатності залучити додаткових донорів і партнерів;

ефективної взаємодії з місцевою владою та громадами;

реального попиту на формат доступної оренди з правом викупу;

безпекової ситуації та темпів відновлення регіонів.

Що має змінитися в житловій політиці в Україні?

Уряд України збільшив фінансування житлових програм на 2026 рік, виділивши 5,7 мільярда гривень для відновлення пошкодженого житла та підтримки громадян, які втратили житло.

Програма "єВідновлення" отримала розширене фінансування, включаючи 6,7 мільярда гривень на компенсації за знищене житло та 14 мільярдів гривень на житлові ваучери для ВПО.

Також, з листопада в Україні запустили програму житлових ваучерів для ВПО на 2 мільйони гривень для купівлі або будівництва житла. Ваучер можуть отримати ВПО зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю від війни.