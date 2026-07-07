ЄОселя не завжди дешевша за ринок: у яких областях квартири коштують менше

Купити житло за державною програмою можна далеко не з кожного оголошення на ринку. У червні під "єВідновлення" підходила майже третина пропозицій, а під "єОселю" – менш як кожна десята.

Яка частина житла підходить під "єОселю" та "єВідновлення"

У червні 2026 року найбільший вибір мали покупці, які можуть скористатися "єВідновленням", повідомили аналітики DIM.RIA.

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Під цю програму підходили 26,8% оголошень про продаж житла. Для "єОселі" пропозицій було значно менше – лише 8,8% від ринку.

Найбільше житла для "єОселі" було у Київській області, де під програму підходили 16,9% пропозицій. У Волинській області частка становила 16,1%, у Сумській – 11%, у Рівненській – 9,9%. Найменше таких варіантів було у Запорізькій області – 1%, у Миколаївській – 2%, в Одеській – 3,9%.

За "єВідновлення"м вибір ширший. У Сумській області під програму підходили 56,2% оголошень, у Черкаській – 52,4%, у Львівській – 43,9%, у Дніпропетровській – 41,2%. Найменше відповідних пропозицій було в Одеській області – 15,3%, Івано-Франківській – 17,3% та Хмельницькій – 19,5%.

Попит на "єОселю" теж відрізняється залежно від регіону. Найактивніше житло за цією програмою шукали у Київській області, Києві, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Найбільший дефіцит пропозицій був у Запорізькій області: там на одне оголошення припадало 14 потенційних покупців. У Черкаській області співвідношення становило 1 до 11, у Чернівецькій – 1 до 10.

За "єВідновлення"м попит нижчий. У більшості регіонів частка пошукових запитів не перевищувала 1%, а найвищий показник мала Одеська область – 1,4%.

У яких областях квартири за "єОселею" дешевші за ринок

Житло, яке підходить під "єОселю", не всюди дешевше за середні ринкові ціни. У Києві однокімнатна квартира за цією програмою в середньому коштувала 94,9 тисячі доларів. Це на 13% більше, ніж середня ціна однокімнатної квартири на ринку.

У Львівській області покупці могли знайти дешевші за ринок варіанти. Там така квартира коштувала в середньому 73 тисячі доларів – на 9% менше за ринковий рівень.

Найбільша різниця була в Івано-Франківській області. Середня ціна однокімнатної квартири за "єОселею" становила 62,3 тисячі доларів. Це на 21% нижче за ринок. В Одеській області така квартира коштувала 54,9 тисячі доларів, тобто на 13% менше за середню ринкову ціну.

Водночас у частині регіонів квартири за "єОселею" були дорожчими за середньоринкові. У Запорізькій області середня ціна становила 19,2 тисячі доларів, що на 19% вище за ринок. На Волині такі квартири коштували 57,1 тисячі доларів і були дорожчими на 12%.

У Закарпатській області середня ціна сягала 72,1 тисячі доларів, у Миколаївській – 24,4 тисячі доларів. В обох областях це на 10% вище за середню ринкову ціну.

Яке житло частіше купують українці

Покупці дедалі частіше обирають менші квартири. Середня площа житла в укладених угодах становила близько 48 квадратних метрів. Для будинків середня площа була більшою – близько 70 квадратних метрів.

Те, що є у продажу, не завжди відповідає тому, що шукають покупці. У продажу переважають просторіші квартири, середня площа яких перевищує 65 квадратних метрів. Тобто покупці частіше шукають компактніше житло, ніж ті квартири, яких найбільше у продажу.