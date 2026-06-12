Гроші за знищене житло можна втратити: Кулеба назвав поширену причину

Для отримання компенсації за знищене житло важливо, щоб право власності було належно оформлене. Особливо це стосується житла, інформація про яке досі може зберігатися лише в паперових архівах.

Що може завадити отримати компенсацію за знищене житло?

Як повідомив Олексій Кулеба у соцмережах, що перешкодою для отримання компенсації від держави часто стає не підтверджене право власності.

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У таких випадках даних про майно може не бути в електронному реєстрі. Найчастіше проблема стосується житла, яке не приватизували, або житла, право власності на яке оформили до 2013 року. Інформація про таке майно часто залишається тільки в паперових архівах БТІ.

Через це, навіть за наявності державної підтримки, процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися,

– зазначив міністр розвитку.

Право власності на житло має бути належно оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав. Наразі в Україні зафіксували понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених через російську агресію. Майже 300 тисяч із них – житлові будинки.

Програма "єВідновлення" залишається одним із ключових інструментів підтримки людей, чиє житло постраждало через війну. Внесення інформації до Державного реєстру речових прав може значно пришвидшити отримання компенсації за цією програмою.

Перевірити документи можна у ЦНАПі або через нотаріуса. Кулеба радить зробити це заздалегідь, адже повністю зруйноване житло приватизувати вже неможливо. Відповідно, без оформленого права власності людина може не отримати кошти за програмою "єВідновлення".

Щоб оформити житло, потрібно звернутися до ЦНАПу. Якщо у населеному пункті немає ЦНАПу, заяву можна подати до органу приватизації за місцем проживання.

Далі потрібно подати заяву та необхідні документи, дочекатися перевірки й рішення органу приватизації. Після позитивного рішення людина отримує свідоцтво про право власності на житло.

Якщо документи подавали не через ЦНАП, право власності потрібно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав. За словами Кулеби, це можна зробити онлайн у "Дії".

Що робити, якщо житло пошкоджене повторно?

Власники житла можуть повторно подати заявку на компенсацію, якщо будинок або квартира знову постраждали через обстріли після ремонту чи отримання першої виплати.

Для цього потрібно ще раз подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та нову заяву на компенсацію. Після цього комісія повторно оглядає житло та фіксує нові руйнування.

Повторну компенсацію призначають лише після офіційного підтвердження пошкоджень. Якщо комісія не провела обстеження або інформація про руйнування не з'явилася у реєстрі, виплату не погодять.

Особливо часто з повторними пошкодженнями стикаються мешканці прифронтових регіонів. Після ремонту житло там нерідко знову потрапляє під удари, через що власникам доводиться повторно проходити процедуру компенсації.