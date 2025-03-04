Може зникнути назавжди: що відомо про Залізничний ринок у Києві

Залізничний ринок у Києві звели ще у 1973 році. Активісти б'ють на сполох, адже ринок можуть знести.

Історію Залізничного ринку Києва 24 Канал розповідає з посиланням на тікток Elmira Ettinger.

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Історія Залізничного ринку

Авторка ролика про Залізничний ринок у Києві звернула увагу на те, що його зараз повільно знищують.

Залізничний ринок – це колишній колгоспний ринок, розташований біля столичного залізничного вокзалу. Збудований у 1973 році. Його авторка – архітекторка-модерністка Алла Аніщенко.

Цей проєкт був настільки вдалим, що через 5 років його втілили в Рівному та Харкові. А ще Аніщенко зробила цей прекрасний Печерський універсам,

– йдеться у ролику.

У цих ринках архітекторка втілила найскладніший експеримент – кругла і повністю засклена будівля та висяча стеля. Усе тримається на законах фізики. За радянських часів на ринку люди продавали власноруч вирощену продукцію, а також приготовані страви.



Такий вигляд ринок мав колись / Фото з фейсбуку "Історія Солом'янського району"

Ринок дозволили знести

Вже за наших часів там відкрили супермаркет. Але у 2021 році він перестав працювати. Тоді ж Київрада проголосувала за передачу в оренду ділянки під ринком для нового будівництва. Тобто дозволила знести його.

Кияни обурилися, на їхній захист стала частина депутатів і Спілка архітекторів України. Після цього тема затихла. А далі почалася повномасштабна війна.

Зараз ринок не охороняють і ніяк не бережуть. Туди вже ходять вандали й б'ють скло,

– пояснює авторка відео.

Та додає, що найкращий спосіб знищити будівлю – просто залишити її напризволяще. Адже знесення розбитої будівлі набагато легше обґрунтувати.



Вигляд ринку зсередини / Фото з фейсбуку "Мапа Реновації"

Тому слід спостерігати за будівлею і негайно надати їй охоронного статусу.

Історія Залізничного ринку Києва: дивіться відео