Квартира чи будинок: як в Україні змінюється попит на заміське житло

Українці все частіше обирають житло за містом. Тепер кожен третій розглядає варіант купівлі приватного будинку.

Про те, чому українці все частіше обирають житло за містом та що саме купують, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар голови правління Союзу консультантів із нерухомості Івана Кудояра виданню УНН.

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Інтерес до заміського житла

Як зазначає експерт, в Україні фіксують зростання зацікавленості у заміській нерухомості. Останній часом кожен третій українець замислюється над тим, щоб жити у приватному будинку. До COVID-19 бажання переїхати за місто висловлювали приблизно 15 – 16% населення. До початку повномасштабної війни ця цифра зросла до 25%, а нині досягає вже 35%.

Серед основних причин такого вибору українців, за словами Івана Кудояра, прагнення до більшої безпеки. Крім того, розвиток дистанційної роботи лише посилив тенденцію переїзду за межі міста.

Проте підвищення інтересу необов'язково означає активізацію ринку. Попри збільшення попиту, загальна ситуація на ринку залишається складною, зокрема через політичну нестабільність.

Будівельна галузь буде одним із драйверів відновлення України після війни. Але мова не лише про обсяги будівництва: головне, щоби нові проєкти відповідали цінностям і потребам суспільства. Саме на це орієнтується РІЕЛ, проєктуючи житлові комплекси з урахуванням не лише функції, а й спільноти, яка в них житиме.

Популярні серед українців формати заміського житла

Експерт розповів, що нині найбільший інтерес покупців викликають компактні таунхауси вартістю до 100 тисяч доларів.

Довідка. Таунхауси – будинки зблокованого типу зі спільною стіною і двома або навіть чотирма окремими входами. Зазвичай ділянку на 10 соток ділять між кількома власниками.



Заміська нерухомість все більше цікавить українців / Фото "Всі котеджі"

Психологічна межа, яку не готові перетинати багато покупців – це 100 – 150 тисяч доларів. Водночас людям хочеться жити ближче до природи, мати власну територію, тишу і приватність. Тому пріоритет віддають компактним будинкам площею 100 – 120 квадратних метрів із невеликими ділянками.

Натомість великі заміські будинки менш популярні. Через вищу ціну та надмірну площу їх купують рідше.

Котеджі є доволі популярним варіантом житла, однак не всім підходять через високу вартість. Вони мають низку переваг, зокрема добре розвинену інфраструктуру.

Це зовсім інший формат житла, що передбачає вищу ціну. Вартість зростає через наявність охорони, додаткових зручностей, таких як власні магазини, кав'ярні, дитячі майданчики.