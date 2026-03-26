Купила хату під Києвом за 8,3 тисячі доларів – і витрати різко зросли: скільки довелося вкласти

Українка Таня купила будинок у селі поблизу Києва та поділилася своїм досвідом щодо ремонту. Відео, де вона розповідає про витрати на облаштування, вже зібрало понад один мільйон переглядів.

Де розташований будинок і скільки він коштував?

Дім розташований за 70 кілометрів від Києва, розповідає нова власниця Таня у своїх соцмережах.

Ділянка має площу 35 соток. Сам будинок обійшовся у 8 300 доларів. Житло придбали у 2025 році, після чого відразу почали його переробляти.

До слова, за даними аналітиків OLX Нерухомість, медіанна ціна приватного будинку на Київщині на початку 2026 року сягнула 116 тисяч доларів. Хоча старі хати без комунікацій, які розташовані далеко від міста, можна придбати від 4 тисяч доларів.

За словами власниці, будинок потребував доопрацювання, тому більшість робіт вирішили робити поступово і власними силами. У першу чергу взялися за базові речі – воду, опалення та електрику.

Скільки коштів пішло на облаштування будинку?

Спочатку власники користувались криницею, але вирішили її засипати. На неї витратили близько 10 тисяч гривень. Після цього зробили свердловину під ключ за 80 тисяч гривень.

Стару піч демонтували й зробили нову. На матеріали витратили близько 15 тисяч гривень, ще близько 20 тисяч гривень – на цеглу. Робота майстра коштувала також 20 тисяч гривень. Піч обігріває весь будинок, а також її використовують для приготування їжі.

Також подбали про автономність. Генератор обійшовся у 23 тисячі гривень. Додатково витратили близько 15 тисяч гривень на зарядну станцію, щоб мати інтернет і заряджати техніку під час відключень світла.

Що пишуть у коментарях?

Відео активно обговорюють у соцмережах. Більшість коментаторів підтримує Таню та її чоловіка.

Ви молодці! Дивлюсь ваші відео, мені дуже подобається, мрію теж про свою хату, але це не здійсниться, тому радію за вас.

Завдяки вашому рішенню купити цей будинок, я купила свій.

Я натрапила на ваше відео і наче ковток свіжого повітря, наче підзарядилась! Щиро за вас пораділа! щастя вам та Божого благословіння!

Частина з них зазначає, що також хотіла б переїхати у село та облаштувати власний будинок.

