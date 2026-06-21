Стара хата стала зовсім іншою: що власниця встигла змінити за рік

Стара сільська хата може змінитися до невпізнання навіть без завершеного ремонту. Оля з родиною купила будинок у 2025 році, а тепер показала, яким він став за рік.

Як змінилася сільська хата за рік після купівлі?

На момент покупки хата виглядала зовсім інакше, розповіла власниця на своїй сторінці в тікток.

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Оля показала архівні кадри й пригадала, що коли вперше зайшла всередину, одразу відчула: це хороше житло. Водночас кімнати здавалися дуже темними, бо в будинку було багато текстилю – килимів, штор та інших речей.

Ще тоді Оля розуміла, що все зайве треба буде прибрати. Текстиль планували винести, щоб у кімнатах стало світліше й просторіше. Незвичним рішенням для неї була кухня, облаштована просто в коридорі. Також від початку було зрозуміло, що одну кімнату потрібно звільнити, аби згодом зробити вбиральню всередині будинку.

За рік хата справді змінилася. Зараз усередині це вже не той темний простір, який був на момент покупки, хоча власниця наголошує: це лише проміжний результат. При вході тепер є передпокій із великою шафою, де зберігають усе – від одягу до пилососа.

Кухня-їдальня у будинку невелика, але функціональна. Далі розташована спальня – тиха й затишна, за словами власниці, спати там дуже комфортно.

Є в будинку й друга кімната. Там стоїть кутовий диван, зроблений з палет, біля груби, яка обігрівала хату всю зиму. Поруч з'явилася і деталь, яку Оля називає своєю маленькою мрією, – крісло-баранчик. Ще одна кімната майже не змінилася, бо саме там Оля планує облаштувати ванну.

Як інші власники змогли змінити стару хату за три роки

Стару сільську хату, яка стояла заросла травою та чагарниками, подружжя поступово перетворює на сучасний дім. За три роки власники оновили подвір'я, замінили комунікації та облаштували частину інтер'єру.

Усередині будинку також прибрали частину міжкімнатних стін, щоб змінити планування та укріпити конструкцію. Ремонт у частині приміщень ще триває, однак кімнати вже поступово облаштовують та оформлюють у світлих біло-зелених відтінках.