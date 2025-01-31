На Дніпропетровщині жінка закидала квартиру непотребом, тому перейшла жити в під'їзд

У Павлограді пенсіонерка так накопичувала всякий непотріб, що перекрила вхід до своєї квартири. Відтак вона перейшла жити в під'їзд.

Окрім того, пенсіонерка затопила сусідів, що живуть на поверх нижче. Про це розповіли в павлоградському комунальному підприємстві "Затишне місто", пише 24 Канал.

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Жінка так захарастила квартиру, що перекрила вхід

Мешканка будинку "тягнула все у свою квартиру" і залахмітила її настільки, що вже сама не могла туди ввійти, розповіла голова ОСББ Людмила Шишкіна.

Потім вона почала складати речі в підʼїзді та залишалася ночувати там. Якось жінка затопила сусідів, через що викликали комунальників.

Довелось вивільняти хоча б мінімальний простір, щоб потрапити туди та перекрити крани. У перший день роботи водій трактора вивіз на міське звалище три причепи непотребу,

– мовиться в дописі комунального підприємства.

Родичі є, але вони не реагують

Мешканці будинку кажуть, що вони інколи побоюються через поведінку пенсіонерки. Жінка часто дивує їх своєю поведінкою та витівками. Цікаво, що в жінки є родичі, але вони роками не реагують на зауваження сусідів і голови ОСББ.

У КП додають, що захаращені квартири в Павлограді не така вже й рідкість, але цього разу в одній квартирі треба було працювати кілька днів.