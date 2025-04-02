Афера, яка шокувала всіх: жінка змінила замки у 80 квартирах і продала їх своїм близьким

У Китаї розкрили "аферу століття": жінка віком близько 30 років незаконно замінила замки у 80 квартирах і продала їх. Покупцями вона здебільшого обирала своїх родичів і друзів.

Китаянка була одружена, але її чоловік навіть не здогадувався про шахрайство. Загальний збиток її махінацій склав близько 24 мільйонів юанів (3,3 мільйона доларів), розповідає 24 Канал, посилаючись на South China Morning Post.

Читайте також Дівчина поселилася у вбиральні на роботі, щоб не витрачати на оренду житла: як вона живе

Спочатку великі борги, а згодом – таємні махінації з квартирами

Китаянка, на ім'я Ван, завжди мала проблеми з грошима. Одразу після заміжжя у 2017 році вона почала накопичувати борги, користуючись кредитними картками. Тоді її свекор навіть заклав свій будинок, щоб виплатити кредит розміром 450 тисяч юанів.

Починаючи з 2019 року Ван почала вести подвійне життя, про що ніхто з рідних не здогадувався. Дізнавшись про місцеву житлову програму, вона підробляла документи на право власності у фотошопі.

За допомогою підроблених паперів жінка переконувала слюсарів замінити замки у квартирах, які нібито їй належать. Щоб не викликати підозр, Ван наймала різних фахівців і водила їх до квартир, де близько немає камер спостереження.

Коли шахрайка отримувала ключі, то продавала квартири за заниженою ціною. Жертвами афери стали 42 людини. Переважно це були родичі та друзі, серед яких тітка та сестра чоловіка.

Зароблені гроші витрачала на коханця

У 2022 році китаянка познайомилася із місцевим стримером, з яким згодом почала зустрічатися. Вона дарувала коханцю коштовні подарунки, зокрема автомобілі та нерухомість. Крім того, жінка спонсорувала інших стримерів, у той час як її чоловік продовжував виплачувати сімейні борги.

Наразі розслідування триває, і поліції вже вдалося повернути близько 8 мільйонів юанів. Юристи вважають, що через масштаб злочину Ван може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.