Китаянка была замужем, но ее муж даже не догадывался о мошенничестве. Общий ущерб ее махинаций составил около 24 миллионов юаней (3,3 миллиона долларов), рассказывает 24 Канал, ссылаясь на South China Morning Post.

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Сначала большие долги, а затем – тайные махинации с квартирами

Китаянка, по имени Ван, всегда имела проблемы с деньгами. Сразу после замужества в 2017 году она начала накапливать долги, пользуясь кредитными карточками. Тогда ее свекор даже заложил свой дом, чтобы выплатить кредит размером 450 тысяч юаней.

Начиная с 2019 года Ван начала вести двойную жизнь, о чем никто из родных не догадывался. Узнав о местной жилищной программе, она подделывала документы на право собственности в фотошопе.

С помощью поддельных бумаг женщина убеждала слесарей заменить замки в квартирах, которые якобы ей принадлежат. Чтобы не вызвать подозрений, Ван нанимала разных специалистов и водила их в квартиры, где близко нет камер наблюдения.

Когда мошенница получала ключи, то продавала квартиры по заниженной цене. Жертвами аферы стали 42 человека. Преимущественно это были родственники и друзья, среди которых тетя и сестра мужа.

Заработанные деньги тратила на любовника

В 2022 году китаянка познакомилась с местным стримером, с которым впоследствии начала встречаться. Она дарила любовнику ценные подарки, в частности автомобили и недвижимость. Кроме того, женщина спонсировала других стримеров, в то время как ее муж продолжал выплачивать семейные долги.

Сейчас расследование продолжается, и полиции уже удалось вернуть около 8 миллионов юаней. Юристы считают, что из-за масштаба преступления Ван может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.