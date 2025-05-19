Жінка щомісяця ділила орендну плату з чоловіком, поки не дізналася, що це квартира свекрухи

31-річна американка дізналася правду про квартиру, в якій вона живе зі своїм чоловіком. Пара кожного місяця платила за оренду порівну, а з'ясувалося, що квартира не чужа.

Не лише свекруха є власницею квартири – її чоловік є співвласником. Свою історію американка розповіла на популярному форумі Reddit, розповідає 24 Канал.

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Чоловік обманював свою дружину два роки

Протягом двох років жінка щомісяця платила своєму чоловікові 700 доларів "за оренду" житла. Ці кошти він мав передавати другу сім'ї, який начебто є власником квартири. Як з'ясувалося згодом, житло насправді належало його матері.

Цікаво, що правда стала явною випадково. Під час сімейного барбекю свекруха сказала, що "приємно отримувати орендну плату за квартиру Браяна". Хоч квартира належить її, але чоловік є співвласником.

Жінка була приголомшена й вирішила поговорити про це. На запитання про те, чому чоловік збрехав і приховав факти, він відповів, мовляв, "ти ніколи не питала". А ще заявив, жінка "перебільшує", адже вони платили ринкову ціну і "не переплачували". Проте річ насправді була не в грошах, а в брехні та приховуванні.

"Мені шкода, але він не поважає вас"

На пост відреагували більш ніж 27 тисяч користувачів. Його прокоментували понад 5 тисяч разів. Люди здебільшого підтримали жінку:

Ваш чоловік не розуміє, що означає бути одруженим;

Мені шкода це говорити, але він не довіряє, не поважає і не любить вас.

Дехто з користувачів поглянув на ситуацію з іншого боку, що може стати для жінки вигідним:

Вона може стверджувати, що весь цей час платила за утримання квартири. Так що це дає їй право на частку у квартирі,

– написав один з користувачів.

Деякі коментатори навіть впевнені, що при розлученні жінка отримає половину квартири.