Не только свекровь является владелицей квартиры – ее муж является совладельцем. Свою историю американка рассказала на популярном форуме Reddit, рассказывает 24 Канал.

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Мужчина обманывал свою жену два года

В течение двух лет женщина ежемесячно платила своему мужу 700 долларов "за аренду" жилья. Эти средства он должен был передавать другу семьи, который якобы является владельцем квартиры. Как выяснилось впоследствии, жилье на самом деле принадлежало его матери.

Интересно, что правда стала явной случайно. Во время семейного барбекю свекровь сказала, что "приятно получать арендную плату за квартиру Брайана". Хоть квартира принадлежит ее, но муж является совладельцем.

Женщина была потрясена и решила поговорить об этом. На вопрос о том, почему муж солгал и скрыл факты, он ответил, мол, "ты никогда не спрашивала". А ещё заявил, женщина "преувеличивает", ведь они платили рыночную цену и "не переплачивали". Однако дело на самом деле было не в деньгах, а во лжи и сокрытии.

"Мне жаль, но он не уважает вас"

На пост отреагировали более 27 тысяч пользователей. Его прокомментировали более 5 тысяч раз. Люди в основном поддержали женщину:

Ваш муж не понимает, что значит быть женатым;

Мне жаль это говорить, но он не доверяет, не уважает и не любит вас.

Некоторые из пользователей взглянул на ситуацию с другой стороны, что может стать для женщины выгодным:

Она может утверждать, что все это время платила за содержание квартиры. Так что это дает ей право на долю в квартире,

– написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы даже уверены, что при разводе женщина получит половину квартиры.