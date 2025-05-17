Владелец возмущен решением суда, ведь он был готов исправить нарушение. Арендаторы тоже не в восторге, в частности, семья с четырьмя детьми, которая вынуждена искать другое жилье, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Bild.

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Дома выше, чем в утвержденном проекте

В районной администрации говорят, что различия между утвержденным проектом и реальностью – весомые. Основанием для радикального судебного решения стала не только большая высота.

Были допущены значительные отклонения: подсыпка грунта, большая высота стен, разные углы наклона крыши, строительство гаража вместо навеса для автомобиля. В общем, различия настолько весомы, что был реализован проект строительства, отличный от утвержденного,

– объяснили в районной администрации.

Власти начали судиться с владельцем еще в 2021 году. Тот он со своей стороны предложил исправить нарушения, но получил отказ. Мужчина считает, что об отклонениях в администрации узнали не просто так – на него кто-то донес.



Некоторые дома возвели с отклонениями от проекта / Фото Stefan M. Prager, bild.de

"Найти похожее жилье будет нелегко"

57-летний инженер, который арендует один из трех домов, возмущен. Он живет со своей семьей на удобной большой площади за небольшую плату, а теперь вынужден переезжать.

Хотят уничтожить жилое пространство стоимостью несколько миллионов только потому, что крыша на 36 сантиметров выше, а вместо навеса построили гараж, а еще подсыпали землю. Соседние дома намного выше,

– прокомментировал Йенс Ридигер, мужчина и отец четверых детей.

Мужчина добавляет, что площадь арендованного дома замечательная – 180 квадратных метров, а месячная плата – небольшой. "Нелегко будет найти аналогичное жилье", – отметил арендатор.

Снести дома планируют весной 2026 года. Одни арендаторы, узнав о проблемах с жильем, покинули его еще в 2023-м.