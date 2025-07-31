Польська журналістка, яка наразі живе в Барселоні, купила там гарну квартиру на березі моря. Вона каже, що це і зручніше, і дешевше, ніж орендувати.

Власниця квартири, на ім'я Кароліна, поділилася, що її втомило постійне зростання цін на оренду в Іспанії. Це не лише дороге задоволення, а ще й дуже клопітке, розповідає 24 Канал, посилаючись на видання What’s The Jam.

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Чому в Іспанії складно орендувати житло?

Щоб легально орендувати нерухомість в Іспанії, агентства зазвичай вимагають купу документів, зокрема трудовий договір, підтвердження доходів орендаря за кілька місяців, а також іспанський ідентифікаційний номер для іноземців.

А ще багато агентств нерухомості запрошують майбутніх орендарів на співбесіди, щоб поконкурувати між собою.

Увесь процес може розтягнутися на місяці, а витрати чималі. Комісії агентства часто починаються від 700 – 800 євро, плюс додаткові депозити – зазвичай двомісячна орендна плата та ваша перша орендна плата наперед,

– поділилася Кароліна.

Після року сплати захмарної оренди та нескінченної паперової роботи з агентствами жінка вирішила купити власне житло.

"Однокімнатна квартира в центрі Барселони може легко коштувати 1500 євро на місяць або більше, залежно від розташування та типу житла. Саме стільки я платила за оренду, перш ніж купити квартиру",

– розповіла Кароліна.

Скільки коштувала квартира?

Коли жінка знайшла потрібне житло, підписала попередню угоду та внесла невеликий завдаток. Вона взяла квартиру в іпотеку.

Зазвичай вони (банк – 24 Канал) просять 20% початкового внеску, хоча деякі банки пропонують іпотеку лише під 10% або навіть 0% залежно від певних умов,

– розповіла полька.

Квартира коштувала трохи більше ніж 180 тисяч євро. Початковий внесок був 20%, який жінка заощадила заздалегідь. Також потрібно було сплатити 10% податку на передавання майна.

Щоправда, квартира була в поганому стані, тому чимало заощаджень Кароліна вклала ще у ремонт. Щоб зекономити, вона сама займалася фарбуванням, ремонтувала старі лавки на терасі, а меблі знаходила на секонд-хендах і блошиних ринках.

Квартира після ремонту / Фото з інстаграму Karolina Wachowicz

Ремонт коштував приблизно стільки ж, скільки дорога відпустка, але тепер у мене є місце, яке я можу з гордістю назвати домівкою,

– зазначила Кароліна.

Жінка каже, що процес купівлі був менш стресовим, ніж оформлення оренди. Підтвердження іпотеки зайняло менше часу, ніж очікування відповіді від деяких агентств. А її щомісячні витрати становлять менше за половину орендної плати такого ж житла на сучасному ринку.