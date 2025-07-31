Владелица квартиры, по имени Каролина, поделилась, что ее утомил постоянный рост цен на аренду в Испании. Это не только дорогое удовольствие, но и очень хлопотное, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на издание What's The Jam.

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Почему в Испании сложно арендовать жилье?

Чтобы легально арендовать недвижимость в Испании, агентства обычно требуют кучу документов, в частности трудовой договор, подтверждение доходов арендатора за несколько месяцев, а также испанский идентификационный номер для иностранцев. А еще многие агентства недвижимости приглашают будущих арендаторов на собеседования, чтобы поконкурировать между собой.

Весь процесс может растянуться на месяцы, а расходы немалые. Комиссии агентства часто начинаются от 700 – 800 евро, плюс дополнительные депозиты – обычно двухмесячная арендная плата и ваша первая арендная плата заранее,

– поделилась Каролина.

После года оплаты заоблачной аренды и бесконечной бумажной работы с агентствами женщина решила купить собственное жилье.

"Однокомнатная квартира в центре Барселоны может легко стоить 1500 евро в месяц или больше, в зависимости от расположения и типа жилья. Именно столько я платила за аренду, прежде чем купить квартиру",

– рассказала Каролина.

Сколько стоила квартира?

Когда женщина нашла нужное жилье, подписала предварительное соглашение и внесла небольшой задаток. Она взяла квартиру в ипотеку.

Обычно они (банк – 24 Канал) просят 20% первоначального взноса, хотя некоторые банки предлагают ипотеку только под 10% или даже 0% в зависимости от определенных условий,

– рассказала полька.

Квартира стоила чуть больше чем 180 тысяч евро. Первоначальный взнос был 20%, который женщина сэкономила заранее. Также нужно было оплатить 10% налога на передачу имущества.

Правда, квартира была в плохом состоянии, поэтому немало сбережений Каролина вложила еще в ремонт. Чтобы сэкономить, она сама занималась покраской, ремонтировала старые скамейки на террасе, а мебель находила на секонд-хендах и блошиных рынках.

Квартира после ремонта / Фото из инстаграма Karolina Wachowicz

Ремонт стоил примерно столько же, сколько дорогой отпуск, но теперь у меня есть место, которое я могу с гордостью назвать домом,

– отметила Каролина.

Женщина говорит, что процесс покупки был менее стрессовым, чем оформление аренды. Подтверждение ипотеки заняло меньше времени, чем ожидание ответа от некоторых агентств. А ее ежемесячные расходы составляют меньше половины арендной платы такого же жилья на современном рынке.