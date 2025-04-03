Під час ремонту жінка знайшла у старовинному будинку "нору священника"

Британка робила ремонт у своєму будинку, під час якого виявила потаємну кімнату, приховану під підлогою. З'ясувалося, що багато років тому там від переслідувань ховалися католицькі священники.

Відео зі знахідкою жінка оприлюднила в тіктоці. Що вона побачила під підлогою та як на це відреагувала мережа, розповідає 24 Канал.

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Цікава знахідка в будинку

Жінка з Великої Британії на ім'я Абі купила старовинну будівлю як заміське житло. Вона робила там ремонт, коли натрапила на потаємну кімнату, яка була під підлогою.

В опублікованому відео жінка показує, як знаходить люк, який був під килимом на верхньому поверсі. Далі вона відсуває шафу та підіймає дошки підлоги. Після цього на відео можна побачити невеличкий простір з павутиною.

Як з'ясувалося, жінка віднайшла так звану "нору священника". Це місце, в якому у 16 – 17 століттях ховалися католицькі священники, рятуючись від переслідування.

Що відомо про такі схованки

Як пишуть на порталі Historic UK, такі схованки будували в будинках у часи релігійних переслідувань, особливо в 1550-х роках та до невдалої Порохової змови 1605 року. Облаштовували схованки в камінах, сходах, на горищах. Вони були дуже малі, людина навіть не могла встати там на повний зріст. Священники були змушені годинами, а інколи й днями, ховатися у них без їжі та води.

Відео жінки зібрало тисячі переглядів. Користувачі мережі захоплені знахідкою.

Жінка показала, що знайшла під підлогою: дивіться відео

Зауважимо, люди часто натрапляють на цікаві речі в старих будинках. Наприклад, жінка на ім'я Амелія виявила у своєму будинку, який має 250-річну історію, пенні Едуарда VII 1904 року та золоту книгу, заховану серед уламків.