Видео с находкой женщина обнародовала в тиктоке. Что она увидела под полом и как на это отреагировала сеть, рассказывает 24 Канал.

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Интересная находка в доме

Женщина из Великобритании по имени Аби купила старинное здание как загородное жилье. Она делала там ремонт, когда наткнулась на потайную комнату, под полом.

В опубликованном видео женщина показывает, как находит люк, который был под ковром на верхнем этаже. Далее она отодвигает шкаф и поднимает доски пола. После этого на видео можно увидеть небольшое пространство с паутиной.

Как выяснилось, женщина нашла так называемую "нору священника". Это место, в котором в 16 – 17 веках прятались католические священники, спасаясь от преследования.

Что известно о таких тайниках

Как пишут на портале Historic UK, такие тайники строили в домах во времена религиозных преследований, особенно в 1550-х годах и до неудачного Порохового заговора 1605 года. Обустраивали тайники в каминах, лестницах, на чердаках. Они были очень малы, человек даже не мог встать там в полный рост. Священники были вынуждены часами, а иногда и днями, прятаться в них без еды и воды.

Видео женщины собрало тысячи просмотров. Пользователи сети восхищены находкой.

Женщина показала, что нашла под полом: смотрите видео

Заметим, люди часто наталкиваются на интересные вещи в старых домах. Например, женщина по имени Амелия обнаружила в своем доме, который имеет 250-летнюю историю, пенни Эдуарда VII 1904 года и золотую книгу, спрятанную среди обломков.