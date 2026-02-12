Порожні квартири передадуть ВПО: у Мінрозвитку назвали перші три області

Квартири та будинки, які роками стоять порожніми, планують передати для проживання ВПО. Уряд разом із партнерами запускає пілотний проєкт із відбору приміщень у трьох областях, щоб переобладнати їх під соціальне житло.

Яке житло планують віддавати ВПО?

Йдеться не про новобудови, а про вже наявні об'єкти, які зараз не використовуються, зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій.

Дивіться також В Україні хочуть відсіяти випадкових рієлторів: як зміниться ринок оренди

У межах проєкту шукатимуть нерухомість державної та комунальної форми власності, яку можна адаптувати під проживання.

Серед потенційних об'єктів:

порожні житлові будинки на балансі громад;

невикористані гуртожитки;

адміністративні будівлі, які можна перепланувати під квартири;

об'єкти соціальної інфраструктури старого фонду, що потребують реконструкції;

нерухомість, яка перейшла у власність держави за відсутності спадкоємців.

Після технічного обстеження визначатимуть, які будівлі придатні для модернізації та подальшого заселення. Обиратимуть об'єкти, що дозволяють створити житло з базовими умовами для тривалого проживання ВПО.

У яких областях шукатимуть житло і що з ним робитимуть?

Пілотний етап стартує у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Саме там проведуть інвентаризацію вільних будівель і сформують перелік потенційних об'єктів для переобладнання.

У лютому – березні планують відібрати близько 60 – 70 об'єктів для первинного огляду. Після цього фахівці проведуть технічне обстеження та визначать обсяг необхідних робіт.

Для будівель, які визнають придатними, підготують попередні кошториси ремонту, варіанти перепланування та поетапні плани реалізації. Також створять базу даних із характеристиками кожного об'єкта, щоб надалі масштабувати проєкт.

Який план дій на першому етапі?

Перший етап передбачає:

відбір і попередню оцінку нерухомості у трьох областях;

технічне обстеження будівель;

формування цифрової бази відібраних об'єктів;

підготовку проєктних рішень для 10 – 15 найперспективніших будівель.

Проєкт реалізують Міністерство розвитку громад та територій спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity. Отримані результати мають стати основою для подальшого формування системи соціального та доступного житла для ВПО, розповідає Заступниця Міністра розвитку громад Наталія Козловська.

Скільки людей залишилися без житла через війну?