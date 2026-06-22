Ваучери для ВПО і кредити для ветеранів: Україна отримає 140 мільйонів євро

Україна отримає 140 мільйонів євро на житло для ветеранів та переселенців із тимчасово окупованих територій. Ці гроші мають допомогти понад 3 500 родинам, які через війну втратили дім або потребують підтримки з купівлею житла.

Скільки коштів виділили на житло для ВПО

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила 140 мільйонів євро для двох житлових програм в Україні, пише Міністерство розвитку громад та територій.

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Найбільшу частину фінансування – 80 мільйонів євро – спрямують на програму "Житло для ВПО з ТОТ" у межах "єВідновлення".

Ця програма стосується людей, які втратили домівки через війну та були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій. За нові кошти протягом двох років планують додатково профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів. Їх можна буде використати для купівлі власного житла.

Перший транш Україна має отримати у вересні 2026 року. Його розмір становитиме 40 мільйонів євро.

На першому етапі підтримку за цією програмою отримують учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Першими додатковим фінансуванням зможуть скористатися саме ці категорії ВПО.

Олексій Кулеба зазначив, що перші переговори з головою БРРЄ Карло Монтічеллі щодо підтримки житлових програм відбулися рік тому в Римі. Тепер ці домовленості закріпили рішенням Адміністративної ради Банку. За словами віцепрем'єра, за три роки житловими програмами від держави вже скористалися майже 500 тисяч родин.

Яку підтримку отримають ветерани війни

Ще 60 мільйонів євро підуть на окрему житлову програму для ветеранів війни. Цей напрям передбачає довгострокові пільгові іпотечні кредити, які можна буде використати для купівлі нової оселі.

Програму реалізовуватиме Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Завдяки позиці БРРЄ та револьверному механізму фінансування ветерани зможуть отримати близько 1 500 пільгових кредитів.

Понад 1 100 кредитів профінансують безпосередньо коштами БРРЄ. Ще понад 450 кредитів мають профінансувати завдяки повторному використанню повернутих коштів.

Коли надійдуть гроші за житловими сертифікатами

Наступний ресурс для виплат за житловими сертифікатами має надійти двома етапами. Орієнтовно це очікують із серпня до листопада 2026 року. Якщо гроші за сертифікатом ще не заброньовані, власникам радять враховувати очікуваний графік нового фінансування.