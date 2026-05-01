В Україні готують нову житлову політику для ВПО: долучилися понад 20 організацій

Понад 20 організацій долучилися до обговорення житлових рішень для внутрішньо переміщених осіб. Уряд намагається вибудувати єдину систему, яка поєднає допомогу громад та міжнародних партнерів.

Які житлові рішення для ВПО обговорили?

Понад 20 громадських і міжнародних організацій взяли участь в обговоренні житлових рішень для переселенців, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Обговорення відбулося під час ІІ Міжнародного форуму згуртованості. До дискусії долучилися представники державного сектору, громад і міжнародних партнерів. У центрі уваги були підходи задля забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Учасники говорили про різні формати житла для переселенців. Зокрема, йшлося як про тимчасове розміщення, так і про довгострокові варіанти проживання.

Наталія Козловська Заступниця Міністра розвитку громад та територій Сьогодні саме на Міністерство розвитку громад та територій покладено ключову роль у формуванні та реалізації житлової політики. Це не лише відповідальність, а й можливість закласти нову якість цієї політики – системну, зрозумілу і таку, що відповідає сьогоднішнім викликам та закладає дієві рішення. Важливо спільно проаналізувати, як працюють існуючі інструменти, і отримати чесний зворотний зв'язок: що вже дає результат, а що потребує доопрацювання. Ми маємо дивитися на житлову політику комплексно – враховувати всі наявні рішення, а також запит і позицію міжнародних партнерів, зокрема щодо фінансових моделей та інструментів, які вони готові підтримувати. Окремо важливою є аналітика – ми маємо чітко розуміти реальну потребу і співвідношення між наявними ресурсами та запитом.

Окремо звернули увагу на роль громад, адже саме на місцевому рівні реалізують значну частину житлових проєктів. Міжнародні партнери можуть долучатися до цього процесу через фінансування та експертну підтримку.

Захід також став частиною підготовки Державної стратегії житлової політики, яку уряд має розробити після Закону "Про основні засади житлової політики".

До слова, Верховна Рада вже ухвалила закон "Про основні засади житлової політики", який змінює підхід держави до житлових відносин. Він скасовує застарілий Житловий кодекс і вводить нові механізми доступу до житла.

За словами Олени Шуляк, новий закон змінює підхід до врегулювання житлових відносин, оскільки застарілий кодекс давно не відповідає сучасним реаліям. Закон має на меті створити більш гнучкі умови для доступу до житла, адаптовані до ринкової економіки.

Які ще програми створюють для ВПО?

Україна та Німеччина підписали угоду про фінансування пільгової іпотеки під 3% річних для переселенців на суму 33 мільйони євро, що дозволить придбати житло понад 600 родинам.

Кредит надають на строк до 30 років із чіткими вимогами до віку позичальника, площі житла та його стану, а участь доступна тим, хто не має власної нерухомості на підконтрольній території.

Окремо держава планує передати порожнє житло переселенцям. У регіонах планують використовувати невикористані будинки, гуртожитки та адмінбудівлі, які перебувають у державній або комунальній власності. Перед заселенням такі об'єкти обстежують і за потреби ремонтують, щоб зробити їх придатними для проживання.

Паралельно запровадили житлові ваучери до 2 мільйонів гривень, які можна використати для купівлі житла, інвестування у будівництво або як перший внесок.

Сертифікат на суму до 2 мільйонів гривень прив'язують до конкретної угоди й перераховують кошти безпосередньо продавцю або банку. Його можна використати для купівлі житла, інвестування чи погашення іпотеки, але після погодження кошти резервують лише на обмежений час.