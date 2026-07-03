Перший транш ваучерів майже використали: скільки родин уже купили житло

Понад 3,2 тисячі українських родин уже купили власне житло за ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Перший транш програми майже вичерпано, але кількість заявок показує, що потреба в такій підтримці значно більша.

Скільки родин уже купили житло за ваучерами

Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у соцмережах.

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Житлові ваучери на першому етапі доступні переселенцям із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кошти почали бронювати 1 травня 2026 року. Відтоді житло придбали 3 228 родин, а майже всі ваучери першого траншу вже використали.

Найчастіше програмою користувалися родини з Луганської та Донецької областей. З Луганщини житло купили понад 1 200 родин, із Донеччини – понад 1 160. Серед них майже 600 родин маріупольців. Також ваучерами скористалися близько 400 родин із Запорізької області та майже 400 родин із Херсонщини.

Попит на програму залишається високим. Загалом подали понад 42 тисячі заяв, понад 38 тисяч із них уже розглянули й погодили місцеві комісії. У межах першого етапу погодили 3 296 заявок на суму 6,59 мільярда гривень.

Де найчастіше купують житло за програмою

Загальна площа житла, придбаного за ваучерами, перевищила 185 тисяч квадратних метрів. Найбільше об'єктів купили у Київській області: там використали понад 629 ваучерів на суму 1,3 мільярда гривень.

Далі за кількістю використаних ваучерів ідуть Дніпропетровська, Одеська області та Київ. У Дніпропетровській області використали 432 ваучери на понад 862 мільйони гривень, в Одеській – 382 ваучери на понад 763 мільйони гривень, а в Києві – 335 ваучерів на 669 мільйонів гривень.

Понад 100 житлових ваучерів уже використали у Миколаївській, Харківській, Івано-Франківській та Черкаській областях. Загалом житло за програмою придбали у 22 регіонах України.

Більшість родин обирали квартири – на них припало майже 88% покупок. Приватні будинки становили близько 11%, а понад 87% усього житла купили на вторинному ринку.

Чи можна поєднати житловий ваучер і сертифікат "єВідновлення"

Одночасно скористатися житловим сертифікатом і житловим ваучером не можна. Якщо людина має активну заяву або вже отримує компенсацію за "єВідновленням", житловий ваучер для неї недоступний.

Щоб податися на ваучер, спершу потрібно припинити участь у "єВідновленні". Водночас кілька житлових ваучерів можна об'єднати, якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на таку підтримку.