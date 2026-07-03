Сколько семей уже приобрели жилье по ваучерам

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях.

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Жилищные ваучеры на первом этапе доступны переселенцам с временно оккупированных территорий, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Средства начали резервировать 1 мая 2026 года. С тех пор жилье приобрели 3 228 семей, а почти все ваучеры первого транша уже использованы.

Чаще всего программой пользовались семьи из Луганской и Донецкой областей. Из Луганской области жилье приобрели более 1 200 семей, из Донецкой – более 1 160. Среди них почти 600 семей из Мариуполя. Также ваучерами воспользовались около 400 семей из Запорожской области и почти 400 семей из Херсонской области.

Спрос на программу остается высоким. Всего подано более 42 тысяч заявок, более 38 тысяч из них уже рассмотрены и одобрены местными комиссиями. В рамках первого этапа одобрено 3 296 заявок на сумму 6,59 миллиарда гривен.

Где чаще всего покупают жилье по программе

Общая площадь жилья, приобретенного по ваучерам, превысила 185 тысяч квадратных метров. Больше всего объектов купили в Киевской области: там использовали более 629 ваучеров на сумму 1,3 миллиарда гривен.

Далее по количеству использованных ваучеров следуют Днепропетровская, Одесская области и Киев. В Днепропетровской области использовано 432 ваучера на сумму более 862 миллионов гривен, в Одесской – 382 ваучера на сумму более 763 миллионов гривен, а в Киеве – 335 ваучеров на сумму 669 миллионов гривен.

Более 100 жилищных ваучеров уже использовали в Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черкасской областях. Всего жилье по программе приобрели в 22 регионах Украины.

Большинство семей выбирали квартиры – на них пришлось почти 88% покупок. Частные дома составили около 11%, а более 87% всего жилья было куплено на вторичном рынке.

Можно ли совместить жилищный ваучер и сертификат "еВосстановление"

Одновременно воспользоваться жилищным сертификатом и жилищным ваучером нельзя. Если у человека есть действующее заявление или он уже получает компенсацию по программе "еВосстановление", жилищный ваучер для него недоступен.

Чтобы подать заявку на ваучер, сначала нужно прекратить участие в программе "еВосстановление". При этом несколько жилищных ваучеров можно объединить, если в одной семье несколько ветеранов или ветеранок со статусом ВПЛ имеют право на такую поддержку.