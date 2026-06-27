Понад 500 ваучерів лише на Київщині: де переселенці найчастіше купують житло

3 000 українських родин уже придбали власне житло завдяки ваучерам для ВПО з тимчасово окупованих територій. Найбільше угод припадає на Київщину, але житло вже купують у більшості регіонів України.

Де переселенці найчастіше купують житло за ваучерами

Як пише Міністерство розвитку громад, перший етап бронювання коштів за програмою "Житло для ВПО з ТОТ" стартував 1 травня 2026 року, і менш ніж за два місяці родини придбали 3 000 помешкань.

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Найбільше таких покупок припало на Київську область. Там уже використали понад 500 житлових ваучерів на суму більш як 1 мільярд гривень. Це найбільший показник серед усіх регіонів програми.

Серед лідерів також Дніпропетровська область. Там використали 342 ваучери на 682,8 мільйона гривень. В Одеській області зафіксували 298 використаних ваучерів на 595,8 мільйона гривень. У Києві переселенці придбали житло за 275 ваучерами, а загальна сума таких угод становить 549,6 мільйона гривень.

Понад 100 ваучерів уже використали ще у чотирьох областях – Миколаївській, Харківській, Івано-Франківській та Черкаській. Загалом житло за ваучерами придбали у 22 регіонах України.

Серед них також Хмельницька, Вінницька, Чернівецька, Полтавська, Тернопільська, Львівська, Закарпатська, Кіровоградська та Волинська області.

За типом житла переселенці найчастіше обирають квартири. На них припадає понад 88% усіх покупок. Ще близько 10% становлять приватні будинки. Водночас майже 87% житла купили на вторинному ринку, тобто родини здебільшого шукають уже готове житло, а не квартири в будинках, які ще будують.

Як використати житловий ваучер для "єОселі"

Уряд схвалив зміни, які мають запрацювати з 17 липня 2026 року. Вони дозволять використовувати житловий ваучер не тільки для прямої купівлі житла, а й для першого внеску за програмою "єОселя".

Такою можливістю зможуть скористатися ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.