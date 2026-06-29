Частина ВПО більше не отримає житловий ваучер: що зміниться з 1 серпня

Уряд оновив правила використання житлових ваучерів для переселенців. Частина ВПО більше не зможе отримати таку підтримку, а поєднання ваучера з програмою "єОселя" матиме чіткі обмеження.

Хто тепер не зможе отримати житловий ваучер

З 1 серпня набудуть чинності зміни до правил надання житлових ваучерів, повідомив народний депутат Павло Фролов.

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Житлові ваучери більше не надаватимуть ВПО, які вже є учасниками програми "єОселя". Також підтримку не зможуть отримати переселенці, які вже скористалися пільгами на іпотеку за цією програмою.

Обмеження зачеплять і ВПО, які припинили право власності на житло після початку повномасштабного вторгнення. Ваучер також не зможуть отримати переселенці, які зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації.

Окремо уряд заборонив використовувати житлові ваучери для погашення іпотеки за програмою "єОселя". Раніше така можливість була передбачена постановою №1176, однак фактично вона не запрацювала через законодавчу колізію щодо іпотечної застави.

Тобто ваучером не можна буде закрити вже оформлену іпотеку за "єОселею". Водночас для частини переселенців залишають інший механізм – використати ваучер не для погашення кредиту, а як перший внесок.

Кому дозволять використати ваучер як перший внесок

Житловий ваучер можна буде використати як перший внесок за програмою "єОселя", але така можливість стосуватиметься не всіх ВПО.

Скористатися таким механізмом зможуть ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Запустити цей механізм планують після 17 липня, але для цього парламент має ухвалити законопроєкт №15335, який врегульовує майнові права.

Після цього банки та забудовники зможуть запускати оформлення за новими правилами. У такому випадку ваучер працюватиме не як спосіб закрити вже чинну іпотеку, а як стартовий платіж під час купівлі житла через "єОселю".