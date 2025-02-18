Подружжя живе в човні на річці, щоб не платити за дорогу оренду: які в них витрати
- Британці переїхали жити на човен, бо це дешевше, ніж орендувати житло.
- Подружжя займається вирощуванням трав, фруктів і овочів та ділиться своїм життям у тіктоці.
Адам і Лорен вирішили переїхати на 18-метровий човен, щоб не платити за дорогу оренду. Їхні місячні витрати мізерні, якщо брати до уваги вартість оренди в Британії.
Авантюрна пара недовго думала, коли виникла ідея перебратися на човен. Свій новий дім Адам і Лорен знайшли на Facebook Marketplace, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.
Зверніть увагу Ви маєте це побачити: пара знайшла чудовий спосіб помістити ще одну кімнату в маленькій квартирі
Пара зробила чудовий ремонт у човні
Подружжя взяло в кредит вузькофюзеляжний човен за 38 тисяч фунтів стерлінгів (майже 2 мільйони гривень). Він був у чудовому стані, але пара вирішила зробити ще косметичний робот.
Ми повністю відремонтували ванну кімнату і перетворили палубу на зимовий сад,
– розповіла Лорен.
Спальню та кухню подружжя також оновило. На відео видно, що кімнати дуже затишні.
День із життя на човні: дивіться відео
Скільки подружжя витрачає на місяць
Про свій авантюрний спосіб життя подружжя розповідає в тіктоці. Їхні відео привернули увагу майже 400 тисяч користувачів у тіктоці – саме стільки підписників на сторінці пари.
Пара розповідає про свій човен, вирощування власних трав, фруктів та овочів, подорожі тощо.
В одному з останніх відео Адам і Лорен поділилися, що витрачають щомісяця близько 412 фунтів (21,2 тисячі гривень).
Серед помітних витрат – купівля дизельного пального, вугілля і газу в балонах. Також пара ще не виплатила кредит за човен, оплачує страховку та Wi-Fi.